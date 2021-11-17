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貴婦為7萬風衣大鬧遭上銬…控訴被坑　內行神出「官網6萬5」打臉

記者黃可昀／綜合報導

一名貴婦15日大鬧台北市微風南山百貨，遭警方強力壓制上銬，起因全是一件7萬多元的風衣無法退換貨。有網友實際上網搜尋這件大衣品牌，在官網找到一模一樣的款式，2015歐元加上空運費用，換算成台幣大約6.5萬元，並非貴婦強調的「官網只賣3萬多」。

▲貴婦大鬧南山微風服飾店遭警方以強制力壓制上銬逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲貴婦失控，一旁丈夫都快拉不住。（圖／記者張君豪翻攝）

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據了解，事件起因是熊姓貴婦在微風南山花7萬多買「S Max Mara」風衣，回家以後卻發現是中國製造，並非義大利原廠，而且她本來想買的是「Max Mara」系列風衣，於是回店家要求退換貨，不過那件風衣已經有修改裁剪過，所以沒辦法退換，熊女聽完情緒激動失控，甚至出手損壞店家商品，遭一群警察上銬壓制，額頭還留有紅腫傷痕，引發執法過當爭議。

熊女不滿的關鍵是，這件風衣定價7萬多元，但「官網僅3萬多元」，懷疑自己被坑，而且買到的也不是義大利原廠風衣，業者又堅持修改過就不能退換貨，才爆發激烈口角衝突。

▲▼貴婦大鬧的那件風衣。（圖／翻攝自官網）

▲貴婦買的那件風衣官網折合成台幣約6.3萬，加運費約6.5萬。（圖／翻攝自官網）

PTT網友指出官網標價3萬根本是烏龍一場，「實體店面非瑕疵本來就不能退貨啊」、「看影片老公不是把她控制住了？那不是帶走就好了，還讓自己老婆上銬」、「S Max Mara是系列名，百貨專櫃不會是盜版」、「自己誤認是盜版要求退貨，還硬說沒修改」、「呃…那個是品牌系列之一，不是盜版，然後那件根本也不是官網賣3萬的款式。」

一名PTT網友實際找出國外官網「S Max Mara」系列風衣，熊女看中的那一件風衣官網售價2015歐元（約新台幣6萬3434元），再加上空運來台的運費，大約落在6.5萬，而熊女花7萬元購買還有修改服務，「7.7%價差其實算正常價格」，業者並沒有坑人。

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