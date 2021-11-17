美提台灣關係法及6項保證挺台　陸外交部：非法無效　

▲台灣問題成為習拜視訊會上外界關注的焦點。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

中美元首視訊會晤後，美國國務院發聲明強調，對台關係立基於台灣關係法、美中三個聯合公報和對台6項保證的「一中政策」。對此，大陸外交部發言人趙立堅表示，所謂台灣關係法也好，對台6項保障也罷，「這些純粹是美國國內一些勢力炮製出來的，與中美三個聯合公報背道而馳，實質是將美國國內法凌駕於國際義務之上，是非法和無效的。」

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）

趙立堅在中美元首會談後曾表示，台灣問題始終是中美關係中最重要最敏感的問題，也是兩國元首每次交往必談的問題，「習近平主席在此次會晤中明確指出，一個中國原則和中美三個聯合公報是中美關係的政治基礎，強調中國實現完全統一，是全體中華兒女的共同願望。」

趙立堅指出，我們（大陸）願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景。但是如果台獨分裂勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線，我們將不得不採取斷然措施，「在這個關係中國主權和領土完整的問題上，中國沒有妥協的空間，拜登總統在會晤中再次重申，美方堅持一個中國政策，不支持台獨。」

趙立堅16日再度強調，美方應該遵守的是一個中國原則和中美三個聯合公報，這是中美兩國的重要政治共識，也是中美關係的政治基礎。

