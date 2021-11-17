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美廉社x蝦皮首家店到店亮相！開拓「300家數位店」擴大服務

▲▼美廉社x蝦皮首家店到店亮相！（圖／記者林育綾攝）

▲美廉社x蝦皮首家店到店亮相！美廉社開拓數位店，提供消費者更多元服務。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／新北報導

宅經濟崛起，許多實體店也搶攻電商服務商機！美廉社與蝦皮店到店正式締結盟友關係，首家「美廉社x蝦皮店到店示範店」透過大數據選址於新北市五股純住宅區，精準標的寄、取貨的高潛在人流，今（17）日起試營運，11/22正式啟動寄取件服務。

▲▼首家「美廉社x蝦皮店到店示範店」透過大數據選址於新北市五股純住宅區。（圖／美廉社提供）

▲▼首家「美廉社x蝦皮店到店示範店」透過大數據選址於新北市五股純住宅區，有2-3坪大空間放置EC櫃、寄取件櫃檯及物流箱。（圖／美廉社提供）

▲▼首家「美廉社x蝦皮店到店示範店」透過大數據選址於新北市五股純住宅區。（圖／美廉社提供）

美廉社表示，現階段選擇30-40坪大的空間作蝦皮店到店示範店，針對蝦皮店到店的模組，大約需要2-3坪大空間放置EC櫃、寄取件櫃檯及物流箱。全新門市搭造完整的開店系統，包含動線、陳架擺放方式、蝦皮物流箱放置區，期望打造優質的顧客體驗。

▲▼美廉社x蝦皮首家店到店亮相！（圖／記者林育綾攝）

▲美廉社x蝦皮首家店到店亮相，今17日舉行剪綵儀式。（圖／記者林育綾攝）

三商家購董事總經理邱光隆表示，透過大數據選址是重要關鍵，此次美廉社透過本質開店經驗，配合蝦皮平台大數據混合計算，再進行選址依據。 根據資策會調查，網購超商消費者選擇超商取貨高達85.9%，另從網路數據觀察，僅從兩大超商的超取包裹就達3億件以上。

而此次與電商強勢品牌蝦皮合作，現在開始到明年2月為測試期，除了希望提供顧客良好體驗，像是能快速寄取貨之外；也可望鎖定取貨人流「順手買、順便帶」的商機，因此將原本250公尺服務半徑網數位拓展，美廉社認為線上潛在消費客群實力不容小覷，預估可帶動單店來客2到3成攀升。

▲▼美廉社x蝦皮首家店到店亮相！（圖／記者林育綾攝）

▲三商家購董事總經理邱光隆秀出自己利用店到店購買的商品。（圖／記者林育綾攝）

美廉社也宣布，將於明年完成開設300家「數位服務EC店」，提供的服務像是外送平台、電商寄取貨、美廉無人便利架等數位功能。另外預計在2023年前，將在全台7761個鄰里間展店1300家門市，更以數位化為主戰略，除了自身數位化發展基礎，也陸續與外送平台和電商合作，希望帶給消費者更多元的延伸性服務。

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