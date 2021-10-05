全聯太夯「美廉社怎生存？」　常客曝4優勢：本體是酒！店員認證

▲美廉社藏身在巷弄間。（圖／記者周宸亘攝）

記者周亭瑋／綜合報導

近幾年來，全聯於全台各地積極展店，就有人好奇，在前者強勢夾殺下，位於巷弄間的美廉社是如何生存的？一名網友點出該店4大優勢，掀起熱烈回響，不少人也笑說，「美廉社最讚的就是酒，種類多又便宜！」

網友在PTT提到，美廉社常常有即期特價，像是牛奶、豆漿等，最近本土疫情零確診，所以連茶葉蛋也在特價，「雖然沒有到超級入味好吃，但吃過媲美水煮蛋的茶葉蛋，格外珍惜。」

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他表示，美廉社營業時間為早上7點到晚上10點，真的很方便，「也有像雜貨店的散蛋可以買，自備塑膠袋又折錢，而且店員人都好好，還可以Line pay付款，有會員可以集點，我以前怎麼都略過啊？」

▲酒類商品超豐富。（圖／記者周宸亘攝）

對此，不少常客直指，美廉社酒品選項超多，「還有一堆外國啤酒」、「你說酒廉社嗎？附近很多家，本體是賣酒XD」、「過年時有買到價格不錯的威士忌」、「有不少不錯的酒和小東西，喜歡小酌微醺感的，是可以常去看看」。

而鄉民們也紛紛回應，「美廉社的東西比全聯貴三到五成吧QQ」、「我也愛去買即期品」、「即期品蠻划算，其他一般品就方便而已」、「冷門推，他們自己出的蔥抓餅不錯，促銷可以試試」、「有些進口糖果很便宜，我最近也愛上美廉社」、「美廉社我都去買米酒跟米還有即期品」。

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