週年慶安檢！北市4家百貨不合格　遭罰12萬元要求限期改善

▲「CITYLINK南港店」3樓防火區劃防火鐵捲門無法正常起降閉合。（圖／台北市建管處提供）

記者袁茵／台北報導

每年9月起至12月，各大百貨公司紛紛舉辦週年慶，台北市政府為保障民眾消費安全，10月18日至11月15日對大型百貨賣場進行無預警動態公共安全檢查，共有4家違反建管規定，除了依法處罰新台幣12萬元以外，已要求限期改善完畢。

北市建管處17日指出，10月18日起至11月15日止，針對大型百貨賣場進行無預警的動態公共安全檢查，共檢查39家場所，其中違反建管規定者有4家，為「台灣優衣庫有限公司」、「CITYLINK南港店」、「美麗華百樂園（購物中心）」、「昇恒昌股份有限公司內湖分公司」。

北市建管處表示，本次檢查不合格場所違規事項，未依規定辦理建築物公共安全檢查簽證及申報作業、防火區劃防火鐵捲門閉合不全與防火門無法復歸等缺失，已嚴重影響防火及人群逃生避難功能，皆已依法對各場所處罰新台幣12萬元，並要求場所改善完畢。

北市建管處長劉美秀強調，執行百貨賣場的公共安全聯合抽檢的目的，在於提醒業者平時就應重視維護營業場所公共安全，呼籲業者勿任意堆置雜貨於安全梯間、防火鐵捲門下方、排煙室或走道，阻礙人員逃生避難而造成公共危險。

▼「美麗華百樂園購物中心」2樓防火區劃防火門無法復歸閉合。（圖／台北市建管處提供）

▼「美麗華百樂園購物中心」張貼不合格告示。（圖／台北市建管處提供）

▼「昇恒昌股份有限公司內湖分公司」防火區劃防火門無法復歸閉合。（圖／台北市建管處提供）