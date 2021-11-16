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到萬華阿公店消費「資料被大數據分析」？　柯文哲保證：目前不會

▲▼萬華茶室擬復業，但現場茶室目前都還是沒開門，唯一一間開門但不願具名的茶藝館老闆娘表示：停業期間電費照算，但因為無法進到店內，因此沒辦法繳電費，店內因此停電，抽水馬達故障，導致店內地下室淹水,時過2個月,設備幾乎都壞光,初步估計損失逾80萬元，而周圍店家幾乎都面臨停電狀況，對於9月能復業持保留態度萬華茶室文化老街,新冠肺炎,疫情,三級管制,解封,未營業,阿公店,八大行業,三水街,鴻達茶藝館,美金茶藝館。（圖／記者姜國輝攝）

▲172家萬華茶店自5月暫停營業，北市府於11月9日受理申請復業，16日有44家符合規定，可於今日復業。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者袁茵／台北報導

萬華茶室（阿公店）172家業者可於11月9日公告受理申請復業，台北市副市長蔡炳坤16日表示，有44家業者符合規定，可於今日起復業。民進黨籍台北市議員吳沛憶質疑，要進入阿公店需要掃台北通實聯制，但台北市長柯文哲曾說，斥資千萬成立的大數據中心「考慮商用」，擔心民眾進入阿公店的資料被授權商業使用。

台北市長柯文哲16日下午赴台北市議會進行市政總質詢，針對44家萬華茶室可復業，蔡炳坤表示，已有與業者建立滿好的互動，看到業者自治公約裡面，第一句話就是拒絕色情，這是重新復業當中很重要的關鍵，而防疫部分則會每天做抽查。

▲民進黨台北市議員吳沛憶。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨台北市議員吳沛憶。（資料圖／記者林敬旻攝）

吳沛憶提到，「北市萬華飲酒店業協會自律防疫公約」裡面有寫，從業人員第二劑疫苗需要達到六成以上，現在阿公店的工作人員是否已建立名冊，才能由名冊總數估計出六成？台北市商業處長高振源回應，這分成2部分，復業是要求所有工作人員打1劑疫苗且滿14天，並附有快篩證明，另一塊則是業者自律公約，業者自己要求6成從業人員打滿2劑疫苗。

吳沛憶質疑，人員需要掃台北通實聯制才能入場，台北市長柯文哲過去曾說，要建立大數據中心且「考慮商用」，倘若未來有人要做阿公店消費行為分析，希望台北通能授權，會不會把個資授權給商業使用？

柯文哲回應，目前都還在研究，並沒有規劃。台北市資訊局長呂新科則回應，所有實聯制都會按照中央規定，資料保存28天供疫調使用，不可作為其他用途。

被問到能否保證未來不會授權其他用途使用？呂新科承諾，「可以保證。」而柯文哲則強調，目前沒有此規劃，大數據中心很多規範還沒定，目前是不會使用，但也認為資料治理委員會應討論此題目。

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