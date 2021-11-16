和眾診所每日接種「千劑疫苗」　柯文哲要查！衛生局：已下修預約量

▲台北市長柯文哲出席市議會總質詢。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

新黨台北市議員李慶元15日表示，和眾綜合診所施打新冠疫苗，違法使用騎樓作為工作場所，還恐嚇民眾、濫用警察權，且自7月起每天給予上千劑疫苗，6個月共進帳約新台幣2000萬元，讓台北市長柯文哲說要追查。台北市衛生局16日回應，已有下修該診所疫苗預約量能，並建議改善動線。

李慶元15日於台北市議會指出，北市接受和眾綜合診所申請新冠肺炎疫苗施打，自7月起每天給予上千劑疫苗，6個月進帳2000多萬元，但和眾診所位於北市忠孝西路一棟商辦大樓，違法將騎樓、大樓門廳作為醫療工作場所，讓民眾得於騎樓排隊寫醫療資料，而排隊動線無保持安全社交距離，等候區、編號混亂，全棟用戶都怨聲載道。

李慶元提到，和眾診所人員服務態度差，有民眾在騎樓自拍就被工作人員怒吼，通報警方處理，但員警認為非滋事案件便離去；而和眾最後還在騎樓張貼「禁止錄音、錄影、拍照」告示，質疑是恐嚇、威脅民眾，連台北市議員汪志冰、簡舒培都為此被告。

李慶元認為，和眾診所的規模沒有能力消化上千劑疫苗，但衛生局卻於11月核發749劑。而柯文哲回應，會查查看為什麼和眾打這麼多，「（注射量大）不合理。」

對此，台北市衛生局16日表示，和眾本來提報大約千劑的接種量能，因動線規劃問題，早有被反映過，所以衛生局已下修預約量能約為750劑左右，並建議改善動線，會持續觀察並輔導和眾診所。

針對和眾診所使用騎樓、1樓門廳一事，北市建管處說，和眾診所是為了配合衛福部疫苗施打措施而臨時使用，尚無違反《建築法》或《公寓大廈管理條例》相關規定。