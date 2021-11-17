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染愛滋不治療康復！ 她靠「免疫系統」消滅HIV病毒　還產下健康寶寶

有人光靠自身免疫系統，就擊退了HIV病毒，戰勝愛滋病，為醫學治療提供新的方向。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

▲有人光靠自身免疫系統，就擊退了HIV病毒，戰勝愛滋病，為醫學治療提供新的方向。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

被稱為「世紀黑死病」的愛滋病，人人聞之色變，大家都知道愛滋病的病原「HIV病毒」相當棘手難對付，一旦得病等於宣告得了絕症。但有一名阿根廷女患者在沒有接受長期治療的情況下，光靠自身的免疫系統，就消滅了HIV病毒，為醫學界提供更多治療愛滋病的方向。

根據《科學警報（ScienceAlert）》報導，這名被稱為「艾斯佩蘭薩患者」（Esperanzapatient）的阿根廷女病患，在2013年，她首次被診斷出感染了HIV-1，但隨後經過8年的隨機檢查，和10次病毒量測試，卻發現她的體內已經找不到任何有病毒感染跡象，而她也是繼「柏林患者」、「倫敦患者」後，第三起沒有靠藥物治療，而讓愛滋病自行治癒的病例。

科學家發現，有一些人的免疫系統，似乎能找到一些對抗HIV病毒的自然方法，科學家暫時把它稱為「傑出高手」（Elite Controllers）。不過在這些「傑出高手」中，「艾斯佩蘭薩患者」算是最傑出的，因此有些「傑出高手」雖然自己沒有症狀，但仍有具有帶原，但「艾斯佩蘭薩患者」，卻是確定完全測不出病毒的。

而翻閱這名「艾斯佩蘭薩患者」的經歷，只發現這名女患者，曾在2013年3月服用了一次抗逆轉錄病毒藥物(ART)，之後完全沒服藥治療；且她還在2019年至2020年間懷孕，產下一名HIV-1呈陰性的健康嬰兒。

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