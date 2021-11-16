批高端混打拿不出科學證據　高虹安：把信任政府的民眾當白老鼠？

▲立委高虹安。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

指揮中心12號宣布，接種高端疫苗的民眾，如果要出國，可以混打國際上認可的AZ、BNT、或莫德納。對此，民眾黨立委高虹安表示，自己一直關心高端獲得國際認證的可能性，指揮中心卻只顧推託，過去的疑慮卻一語成讖，「難道真的是把信任政府的民眾當白老鼠？」

高虹安說，自己支持國家生技醫藥產業，也提出產業發展條例修正案，就是想要促進生醫產業的永續發展，當然也包含國產疫苗研發的支持，「但反對的是國產疫苗尚未完成三期試驗前就倉促上路，取得國內EUA緊急授權，反而揠苗助長。」

高虹安指出，高端如此草率上路的決定未獲台灣人民的青睞，到今天高端第一劑接種人數僅77萬、第二劑64萬，政府急忙於5月28日簽約採購的500萬劑根本打不完，眼看著就要過期，更別忘記，當時高端二期尚未解盲，立法院追加疫苗採購預算的條例也仍在審查中。

對於高端疫苗獲得國際認證的可能性，高虹安表示，當時指揮中心都只顧著推託，對外表示還會再和各國溝通。如今疫情漸漸穩定，各國逐步開放邊境，但大多是以完整施打國際認證疫苗為標準，先前的疑慮一語成讖，至今全球僅餘四國於入境政策承認高端疫苗的施打。

高虹安指出，指揮中心鬆口開放高端民眾混打三、四劑，卻也拿不出實際科學數據，告訴民眾混打可能會產生的風險和副作用，「難道真的是把信任政府的民眾當白老鼠？為何政府的錯誤決策，後續衍生的成本與不便卻要由相信政府的民眾負擔？浪擲的公帑，又有誰來負責？」