最溫暖的溫泉盛會　2021冬戀蘭陽溫泉季

▲▼2021冬戀蘭陽溫泉季，12/3起讓你溫暖10天。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

隨著疫情趨緩且穩定控制下，「2021冬戀蘭陽溫泉季」將在12月3日至12月12日連續十天，在礁溪湯圍溝溫泉公園周邊與溫泉路、健康路口溫暖登場。為期十天的溫泉季活動，由祈水感恩禮暨感恩之夜暖場外，期間推出熱鬧繽紛的開幕式及開幕踩街嘉年華，溫泉美食旅展、歡樂小踩街等，更祭出冬戀情人音樂會。宜蘭縣長林姿妙縣長也邀請全國民眾來一場幸福的慢步調暖冬旅行，盡興暢遊冬戀下的蘭陽泡湯趣，盡情享受勇奪台灣溫泉最高榮譽「十泉十美-金泉獎」及評鑑「最佳新創獎第一名」殊榮之台灣好湯的魅力，感受美人湯最療癒「冬戀蘭陽」溫泉洗禮。

「2021冬戀蘭陽溫泉季」將於12月3日由宜蘭縣溫泉產業發展協會主辦的「祈水感恩禮暨感恩之夜」揭開序幕，並藉由感恩儀式感恩上天賜予礁溪得天獨厚的溫泉資源外，並呼籲大家共同珍惜及保護這項珍貴水資源，而「冬戀蘭陽溫泉季」的重頭戲「溫泉季開幕暨踩街嘉年華」也隨即在12月4日在礁溪溫泉路、健康路口氣勢登場，且在開幕舞劇「神水傳說」編創演繹下，讓溢滿幸福的「蘭陽溫泉」隨之源源不絕湧現盛大開幕，隨即展開火熱狂歡的「開幕踩街嘉年華」，近五十團參與踩街的宜蘭在地產業、社區、學校及團體無不使出渾身創意裝扮，繽紛驚豔演出、熱力狂歡街頭，行徑路線從礁溪溫泉路出發至礁溪路、育才路、中山路等路段，宣告「2021冬戀蘭陽溫泉季」繽紛迎客！

延續活力四射開幕盛會展開，吸睛的「歡樂小踩街」隨即於12月5日至9日及12月11日～至12日將集結礁溪信義路與仁愛路口，以熱情奔放的踩街隊伍，伴隨著溫泉季的主題花車、主題偶車，在光影魅力下與民眾遊客蘭陽月夜越沸騰。特別值得一提12月10日這一天，「2021冬戀蘭陽溫泉季」也特規劃由宜蘭縣觀光協會主辦「冬戀情人音樂會」於溫泉路、健康路口晚上七點魅力登場，超強藝人、團體卡司全力釋出，重金邀請獲獎無數且擔任宜蘭觀光文化大使之「告五人樂團」將為您燃燒青春，甫獲2021金曲最佳新人獎，人稱神秘歌姬的壞特帶來都市療癒風潮，從萬眾矚目DD52菱格世代烈焰之心最強冠軍團，光芒四射，魅力席捲華語樂壇之G.O.F女團，浪漫演唱更祭出金曲獎獲獎無數、渾然天成的原民創作鬼才MATZKA，讓您跟著雷鬼樂輕鬆浪漫搖擺。

同時宜蘭縣政府為行銷宜蘭，建立國際溫泉優質休閒觀光新形象，活動期間於礁溪湯圍溝公園旁規劃「溫泉美食旅展」，整合溫泉觀光產業、旅宿業、美食伴手禮及文創商品，推出超值優惠，還有宜蘭TOP10好食、好物優質店家參展，民眾除可購買超優惠票券外，更有多元特色伴手禮，滿足遊客味覺饗宴，並特規劃現場購買加碼「消費滿百贈好禮」及「消費滿千抽好禮」，凡於美食旅展專區消費滿500元或滿3,000元，憑發票或收據至服務台即可獲得紀念品或參與好禮獎項限量大獎抽獎機會，有五星級飯店住宿券、泡湯券、餐券等多項大獎。

配合2021冬戀蘭陽溫泉季的活動，去年首度亮相的礁溪泡湯大巨人，又回到湯圍溝泡湯玩耍。門口的大小巨人，落到地面貼近遊客，身高9米手拿台灣好湯金泉獎獎杯的大巨人，成為最吸睛的礁溪好湯觀光宣傳大使。向內走，象徵礁溪五峰旗「溪水」意象的漸層彩燈，繽紛水色映著水裡的溫泉魚，虛實之間充滿童趣。而今年的湯圍溝水岸，以礁溪地區四季所呈現的大自然特色景緻作為主軸，奔流的五峰旗瀑布、秋季的管芒花、冬天的落山風，美麗的景緻，是礁溪的縮影，此外，在溫泉路和德陽路上煙霧造型的裝置藝術，掛上為這熱鬧的觀光小鎮增添節慶氛圍，歡迎遊客參加2021冬戀蘭陽溫泉季，來礁溪進行一趟溫暖身心靈的小旅行。

2021冬戀蘭陽溫泉季巨人燈飾展示時間：110/11/16-111/3/1每日晚間5:30-11:00。活動相關內容請參考活動官網：www.yilanhotspring.com.tw