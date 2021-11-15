　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

宜蘭前進2021Meet Taipei　24家創新品牌代表隊揭曉

▲▼宜蘭24家前進2021Meet Taipei的創新品牌代表隊15日揭曉。（圖／記者游芳男攝，下同）

▲宜蘭24家前進2021Meet Taipei的創新品牌代表隊15日揭曉。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣政府「創業大聯盟」為進一步推動宜蘭創新產業的能見度，將於11月18日至20日帶領24家宜蘭創新創業代表品牌，參與於南港展覽館二館舉辦的全國性展覽「2021 Meet Taipei 創新創業嘉年華」，今（15）日辦理參展品牌發表會，曝光24家創新產業代表，以顯現宜蘭堅強的創業軟實力。

縣長林姿妙表示，為了支持宜蘭縣內的創業者，縣府一直努力於技術、空間、資金及商業模式輔導等相關資源上的提供，更積極結合科技部新竹科學園區管理局宜蘭園區蘭青庭、國立宜蘭大學創新育成中心及佛光大學創新育成中心成立創業大聯盟，整合多方創業資源，協助更多有志創業的優秀人才能夠落地宜蘭，深耕宜蘭。

而即將於11/18展開的「2021 Meet Taipei 創新創業嘉年華」，宜蘭這個具有深厚的創新創業潛力的城市也絕對不會缺席，將以「宜蘭創新館」為主題，精選24家宜蘭創新品牌代表，作為「宜蘭代表隊」，內容涵蓋IOT物聯網、AI智能應用、大數據應用、體感科技、醫療健康、行動智慧、農業科技、教育科技、教育新創、觀光服務、藝術文創、地方創生等專業領域。

宜縣府表示，這次參與的宜蘭創新品牌代表包含：宥睿生技、東風科技、慕宇生物科技、葛琳馨雅國際、凱斯智慧、囍感國際、DDS影像實驗室、拓可思科創、希映顯示科技、和曜生技、勤媄生醫、連橫生技、宜蘭大學VR海洋教育、匯德生物科技、富春水產、台灣黃金冰、初應國際體育、永扶科技、正福茶園、米樂客宜蘭鹹蛋糕、親大旅行社、京典奇特、星空多媒體工作室、費生恩分子應用等。

其中「匯德生物科技」，研發「官能基真菌生技轉化法」之專利新技術，運用於人蔘皂甙的量產，於藥品開發外更延伸至民生的健康保健、營養補充、美容美體、生物性肥料等多樣化產品，如：愛立康、甘聖保等；「和曜生技」則以獨有的優化植株培育方式，及科技萃取分離技術研發，將盤龍蔘（綬草）提煉精萃成為綬草修護膏、綬草植萃洗髮精、沐浴乳等保養護膚商品，提供一般消費者；還有以主打年輕女性的保養品牌「葛琳馨雅國際」，以「漢方保養」為主，透過研磨、發酵及奈米化等方式，讓產品不僅穩定性高、分子小好吸收，更能由內而外地改善膚質；
「囍感生活」則是來自宜蘭在地五十年水果加工廠第三代所成立的水果品牌，致力農產品創新研發與土地關懷，以50年糖漬技術為基礎，創新於電子商務銷售模式，更透過循環經濟的概念重新萃取精華，提煉宜蘭在地水果精油，如：金棗精油，逐步朝向零廢棄的方向實踐，以回饋宜蘭土地；「正福茶園」第四代接棒後從種植、生產到販售一手包辦，並從「慣行農法」逐步轉型至有機茶園，推廣無毒無農藥的宜蘭茶，透過異業結合，利用茶葉工藝技術，在食品加工中發揮茶的本質，再再都顯示出宜蘭創新創業品牌皆具高度的市場發展與競爭性。

勞工處表示，「2021 Meet Taipei 創新創業嘉年華」是讓宜蘭創新品牌被看見的良好契機，同時也是與全國的創新創業夥伴彼此交流的好時機，期盼透過本活動，能夠激發宜蘭團隊更多的創新能量，創業大聯盟也將持續作為最強力的後盾，為宜蘭新創產業的發展努力，吸引更多青年人才駐足宜蘭。更多活動資訊資訊請密切關注宜蘭青年交流中心FB https://www.facebook.com/yilanyouthhub

▲▼宜蘭24家前進2021Meet Taipei的創新品牌代表隊15日揭曉。（圖／記者游芳男攝，下同）

更多熱門新聞

►驚悚！宜蘭小六生過馬路遭輾壓拖行　肋骨斷12根氣血胸命危

►22歲男遭行刑式狙殺爆頭慘死！妻悲痛貼文：怎麼捨得丟下我和女兒

►抓胸吻頸還想硬上！高職女拚命抵抗　色男1年2犯建請重判

►從「腳底」暖到全身的最強方法

ET快訊
增6人接種疫苗後死亡！　這廠牌最多
快訊／黃偉哲跑行程「突胸悶」掛急診　檢查結果曝光
第15輪明後天公布！　莊人祥：11月混打不會跳票
高端混打「重領小黃卡」？　指揮中心訝異：可能有誤會
承認高端國家剩2國？　指揮中心反駁：還是4國
快訊／增9例境外移入「全突破感染」　6人同一國家
快訊／本土連續+0　增9例境外移入
工讀生找零錢掉地　慘遭3惡煞圍毆狂K頭！
LIVE／第15輪開放混打？　指揮中心最新說明
這群人現身刑事局！　鄭茵聲走鐘獎道歉：要代替全場女性告一個人
逃離色公公！少女流落街頭「淪400人洩慾工具」　報案竟被警硬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台鐵平鎮臨時站工程開工　平鎮人搭火車通勤更方便

「雲林社造大時代」　12月4日穿越時空共譜美好記憶

宜蘭前進2021Meet Taipei　24家創新品牌代表隊揭曉

苗縣府環保局裝設「微型感測器」　改善工業區內空氣品質近2成

高山雪季安全行車有撇步　仁愛警研習裝卸雪鏈、低速檔勿急催急剎

黃線公車輕旅行　走訪俗女養成記拍攝場景

轎車國道3護欄突火燒車　駕駛驚險逃命車燒成廢鐵

搶進波蘭商機　台灣與波蘭智慧運輸協會簽訂MOU

台中勞工局辦青創品牌特色標章　20優出爐

五股貿商里長展千件眷村文物　手作山東麵疙瘩重溫好味道

女碩生遭砂石車輾斃...家屬慟！泣訴司機蓄意殺人：她死不瞑目

單手救星！日男神發明自動開瓶器 輕鬆裝上「一按即開」再壓秒蓋回

遭144km快速直球重擊頭部！　兄弟陳偉漢倒地流血緊急送醫

遭144km快速直球重擊頭部！　兄弟陳偉漢倒地流血緊急送醫

直擊60年歷史蘋果麵包創始店! 公開製作過程...童年回憶全湧上

王思佳擠完母奶穿「4萬5透視禮服」　下馬威出席走鐘獎：YT圈比較溫暖

名車男雙黃燈占道被騎士按喇叭 不爽嗆「叫警察來！」下秒落跑

「疑未注意車況」名車路口左轉　騎士下秒被撞...翻滾數圈倒地！

宋智孝曝「男孩激短髮」 出道20年突剪短！哈哈也驚呆

女學生「突接吻鄭恩地」勇敢告白　因性向遭罷凌：喜歡一個人錯了嗎？

台鐵平鎮臨時站工程開工　平鎮人搭火車通勤更方便

「雲林社造大時代」　12月4日穿越時空共譜美好記憶

宜蘭前進2021Meet Taipei　24家創新品牌代表隊揭曉

苗縣府環保局裝設「微型感測器」　改善工業區內空氣品質近2成

高山雪季安全行車有撇步　仁愛警研習裝卸雪鏈、低速檔勿急催急剎

黃線公車輕旅行　走訪俗女養成記拍攝場景

轎車國道3護欄突火燒車　駕駛驚險逃命車燒成廢鐵

搶進波蘭商機　台灣與波蘭智慧運輸協會簽訂MOU

台中勞工局辦青創品牌特色標章　20優出爐

五股貿商里長展千件眷村文物　手作山東麵疙瘩重溫好味道

半夜摸上船偷錢失風　憤怒漁工扒光他衣服壓制報警

「2021四重溪溫泉季」燈區一次看！粉色星海、櫻花樹下泡湯超夢幻

在港「國有財產」去留問題　財政部：尊重陸委會決定

高端混打哪種疫苗好？前台大醫建議分3類選擇　指揮中心回應

萌貓發現要去醫院打針　「面壁森七七」屁股黏床拒出門：不要逼我

蔣萬安遭嗆為何萊牛可吃？　民進黨：買菜民眾都知藍營邏輯錯亂

中信盃黑豹旗／對屏中撐到5局　發球機特訓大園掃4安打

27歲歷史系博士怨找無工作　意外掀「高雄歷史哥」、「Cheap」互嗆

增6人接種疫苗後死亡！莫德納3例最多　另有2人接種AZ、1人打BNT

朝九晚五對身體有害？英研究「10點前上班等同於酷刑」效率反而低

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

地方熱門新聞

18歲男跑山亡　沿路至少有5車在路邊

男連撞2車釀2人受傷　週邊交通回堵

斷訊秒回「石器時代」　柑井里將在公墓旁新建基地台

桃園翁騎車繞5小時找不到回家路　警帶回奉茶

2021森山市集兩天逾2萬人參與

蘭嶼海扇成破扇　潛水教練好心痛

黃線公車輕旅行

轎車國3護欄火燒車　駕駛逃命車燒成廢鐵

改裝車擾民　里港警+環保局打擊危險駕車開單

消費金紅包亮相　嘉義市搶攻五倍卷商機再加碼

台南2021森山市集交通疏導順暢

哈密瓜界愛馬仕「嘉義極光」上市

驚艷！　桃園新二代京劇演出發揚戲曲文化

魔神仔帶走？紅衣嬤推輪椅10km跌山坡

更多熱門

相關新聞

宜蘭5.3強震　原能會：核電廠正常、均未達各廠地震儀動作設定點

宜蘭5.3強震　原能會：核電廠正常、均未達各廠地震儀動作設定點

台灣今（14）日晚間9點5分發生芮氏規模5.3地震，震央位在宜蘭縣近海深67km。原能會晚間指出，地震發生在宜蘭縣政府東南方 24.6 公里 ，均未達各核能電廠地震儀動作設定點，各核能電廠均正常運作，原能會將持續關注後續地震之狀況，以監控電廠安全。

宜蘭15歲少女為愛翹家　藏高雄小男友家頂樓

宜蘭15歲少女為愛翹家　藏高雄小男友家頂樓

「蘭陽偵碳事件簿」　蘭博館微展開幕

「蘭陽偵碳事件簿」　蘭博館微展開幕

鐵皮屋天九牌賭場　警攻堅逮17人

鐵皮屋天九牌賭場　警攻堅逮17人

詐團押人頭帳戶控制行動　特警槍抵頭攻堅逮7人

詐團押人頭帳戶控制行動　特警槍抵頭攻堅逮7人

關鍵字：

宜蘭創新品牌代表隊2021Meet Taipei

讀者迴響

熱門新聞

這群人現刑事局！茵聲：替全場女性告人

男大生和海豚「人豚戀」6個月　結局悽慘

國家級邊緣人連5天免費喝手搖杯

快訊／台灣第一名拉麵出事了！客人吃「鬼增量辣度」送醫

沐浴乳標錯價2包19元　老董認賠200萬被讚爆

反骨走鐘獎大合照「N張都獨缺本本」！網疑：有心結？

小亨堡瘦身成功「超狂對比照曝光」

KID掀開東區妹仔遮臉狗頭！一看是「10萬網紅」揭真相

蔡英文稱「核四在地震帶上」網一查傻了

二伯走鐘獎「半球溢出馬甲」難得激辣現身

瑪莎惡少慘了！檢警狂抄幕後博弈暴力集團

許瑋倫43歲冥誕！李威「連續14年沒缺席」發文看哭網

吃完薑母鴨…他「血管整條撕裂開」倒地猝死！

郵局存款超過100萬...行員吐「1殘酷事實」

瑪莎惡少「幕後集團」被抄！4名車一字排開

更多

最夯影音

更多
女碩生遭砂石車輾斃...家屬慟！泣訴司機蓄意殺人：她死不瞑目

女碩生遭砂石車輾斃...家屬慟！泣訴司機蓄意殺人：她死不瞑目
單手救星！日男神發明自動開瓶器 輕鬆裝上「一按即開」再壓秒蓋回

單手救星！日男神發明自動開瓶器 輕鬆裝上「一按即開」再壓秒蓋回

遭144km快速直球重擊頭部！　兄弟陳偉漢倒地流血緊急送醫

遭144km快速直球重擊頭部！　兄弟陳偉漢倒地流血緊急送醫

遭144km快速直球重擊頭部！　兄弟陳偉漢倒地流血緊急送醫

遭144km快速直球重擊頭部！　兄弟陳偉漢倒地流血緊急送醫

直擊60年歷史蘋果麵包創始店! 公開製作過程...童年回憶全湧上

直擊60年歷史蘋果麵包創始店! 公開製作過程...童年回憶全湧上

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面