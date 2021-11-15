宜蘭前進2021Meet Taipei　24家創新品牌代表隊揭曉

▲宜蘭24家前進2021Meet Taipei的創新品牌代表隊15日揭曉。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣政府「創業大聯盟」為進一步推動宜蘭創新產業的能見度，將於11月18日至20日帶領24家宜蘭創新創業代表品牌，參與於南港展覽館二館舉辦的全國性展覽「2021 Meet Taipei 創新創業嘉年華」，今（15）日辦理參展品牌發表會，曝光24家創新產業代表，以顯現宜蘭堅強的創業軟實力。

縣長林姿妙表示，為了支持宜蘭縣內的創業者，縣府一直努力於技術、空間、資金及商業模式輔導等相關資源上的提供，更積極結合科技部新竹科學園區管理局宜蘭園區蘭青庭、國立宜蘭大學創新育成中心及佛光大學創新育成中心成立創業大聯盟，整合多方創業資源，協助更多有志創業的優秀人才能夠落地宜蘭，深耕宜蘭。

而即將於11/18展開的「2021 Meet Taipei 創新創業嘉年華」，宜蘭這個具有深厚的創新創業潛力的城市也絕對不會缺席，將以「宜蘭創新館」為主題，精選24家宜蘭創新品牌代表，作為「宜蘭代表隊」，內容涵蓋IOT物聯網、AI智能應用、大數據應用、體感科技、醫療健康、行動智慧、農業科技、教育科技、教育新創、觀光服務、藝術文創、地方創生等專業領域。



宜縣府表示，這次參與的宜蘭創新品牌代表包含：宥睿生技、東風科技、慕宇生物科技、葛琳馨雅國際、凱斯智慧、囍感國際、DDS影像實驗室、拓可思科創、希映顯示科技、和曜生技、勤媄生醫、連橫生技、宜蘭大學VR海洋教育、匯德生物科技、富春水產、台灣黃金冰、初應國際體育、永扶科技、正福茶園、米樂客宜蘭鹹蛋糕、親大旅行社、京典奇特、星空多媒體工作室、費生恩分子應用等。

其中「匯德生物科技」，研發「官能基真菌生技轉化法」之專利新技術，運用於人蔘皂甙的量產，於藥品開發外更延伸至民生的健康保健、營養補充、美容美體、生物性肥料等多樣化產品，如：愛立康、甘聖保等；「和曜生技」則以獨有的優化植株培育方式，及科技萃取分離技術研發，將盤龍蔘（綬草）提煉精萃成為綬草修護膏、綬草植萃洗髮精、沐浴乳等保養護膚商品，提供一般消費者；還有以主打年輕女性的保養品牌「葛琳馨雅國際」，以「漢方保養」為主，透過研磨、發酵及奈米化等方式，讓產品不僅穩定性高、分子小好吸收，更能由內而外地改善膚質；

「囍感生活」則是來自宜蘭在地五十年水果加工廠第三代所成立的水果品牌，致力農產品創新研發與土地關懷，以50年糖漬技術為基礎，創新於電子商務銷售模式，更透過循環經濟的概念重新萃取精華，提煉宜蘭在地水果精油，如：金棗精油，逐步朝向零廢棄的方向實踐，以回饋宜蘭土地；「正福茶園」第四代接棒後從種植、生產到販售一手包辦，並從「慣行農法」逐步轉型至有機茶園，推廣無毒無農藥的宜蘭茶，透過異業結合，利用茶葉工藝技術，在食品加工中發揮茶的本質，再再都顯示出宜蘭創新創業品牌皆具高度的市場發展與競爭性。

勞工處表示，「2021 Meet Taipei 創新創業嘉年華」是讓宜蘭創新品牌被看見的良好契機，同時也是與全國的創新創業夥伴彼此交流的好時機，期盼透過本活動，能夠激發宜蘭團隊更多的創新能量，創業大聯盟也將持續作為最強力的後盾，為宜蘭新創產業的發展努力，吸引更多青年人才駐足宜蘭。更多活動資訊資訊請密切關注宜蘭青年交流中心FB https://www.facebook.com/yilanyouthhub

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