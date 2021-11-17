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不爽被超！男持短球棒攔騎士吼「屌什麼東西」　網酸：果然是國球

▲▼有網友在臉書社團《新竹爆料公社》發文指出，日前行經新豐台一線時，竟被男子持短球棒攔車。（圖／翻攝自新竹爆料公社）

▲有網友在臉書社團《新竹爆料公社》發文指出，日前行經新豐台一線時，竟被男子持短球棒攔車。（圖／翻攝自新竹爆料公社）

記者林冠吟／綜合報導

台中宋姓男大生不慎與瑪莎拉蒂發生擦撞，卻被張敦量持球棒等痛毆致顱內出血，全台各地更陸續傳出有民眾組成「街頭棒球隊」等情形，有網友在臉書社團《新竹爆料公社》發文指出，11日下午2時許，他行經新豐台一線，騎車騎到一半被一名男子攔下，對方持短球棒和他理論，主因竟是不滿他騎太快超他車，怒罵他「很屌？！騎很快！」後才將球棒放回置物箱後離去。影片曝光後，網友大酸「全台到處都有棒球隊，果然是國球」。

有網友在臉書社團《新竹爆料公社》發文指出，11月11日下午2時許，他騎車行經新豐台一線路段時，騎車騎到一半卻突然被一名男子攔下，對方下車後竟從置物箱掏出一根短球棒，怒罵他「是什麼東西，很屌？！」，網友錯愕回「我又沒幹嘛」，但該名男子顯然怒氣未消，繼續對他怒罵「你他媽的雞X！屌什麼！屌什麼東西，車很快喔！騎很快！」後，才悻悻然地將球棒放回置物箱內離去。

▲▼有網友在臉書社團《新竹爆料公社》發文指出，日前行經新豐台一線時，竟被男子持短球棒攔車。（圖／翻攝自新竹爆料公社）

▲▼有網友在臉書社團《新竹爆料公社》發文指出，日前行經新豐台一線時，竟被男子持短球棒攔車。（圖／翻攝自新竹爆料公社）

▲▼有網友在臉書社團《新竹爆料公社》發文指出，日前行經新豐台一線時，竟被男子持短球棒攔車。（圖／翻攝自新竹爆料公社）

▲▼有網友在臉書社團《新竹爆料公社》發文指出，日前行經新豐台一線時，竟被男子持短球棒攔車。（圖／翻攝自新竹爆料公社）

網友發文指控，騎車騎到一半莫名被攔下，還被對方持短球棒示威的主因，竟是因為對方覺得他「騎太快、超他車」，幸好行車紀錄器全程錄下，決定蒐集完相關資料後對該名男子提告恐嚇和公然侮辱。該名網友事後也補充表示，發文後新湖分局已和他連絡上，請他前往分局報案，以利後續程序進行。

影片曝光後，也讓大批網友在貼文下方留言大酸「終於新竹也出現球棒了，不能輸新北、台中阿~」、「又是棒球隊的」、「出門在走，球棒要有」、「全台到處都有棒球隊，果然是國球」、「現在流行拿球棒？」、「出來打球囉，你當球」，但也有網友留言指出，認為該名網友發文僅擷取部分有利片段，質疑發文網友是否有不實情況，要網友將全程影片公布後再來討論。

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