連千毅直播億來億去出庭卻哭窮　自曝月收「X萬」要養2小孩

▲連千毅（右二）網路形象多金出庭卻喊窮。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

引爆直播主之亂的連千毅，在直播時以多金的形象，吸引網友目光，不料他在法院審理時，竟然自陳從事網路直播買賣工作，每月收入約5至6萬元，且育有2 名未成年子女，經濟小康，與網路上高收入的印象「差很大」。

連千毅為臉書網路購物平台「蘭庭精品」直播主，以直播競標走紅，更以「現主時（現在）」、「刷一整排愛心、漢堡」、「包軌（包起來）」等言詞引人注意，後來生意越做越大，連保時捷、直升機和遊艇也拿來拍賣，拍賣時身邊更不缺美女、現金來「吸睛」。

2018年底消費者郭男欲辦理曾向連購買上萬元的手錶的退貨退費，以手機連結網路至該臉書網站，以私訊方式與連討論相關事宜，後來雙方發生爭執，連涉嫌以台語傳送訊息說「沒關係，你如果要跟我講什麼消費者權益，沒關係你去告，沒差你瞭解嗎，你現在要... 沒關係，我再叫少年仔拿錢去你家，親自拿錢給你，你瞭解嗎，你好好看一下FB我是誰。」內容給郭男，後來並傳送2張照片，裡面有眾多黑衣人，後被依恐嚇罪嫌送辦。

全案一審在橋頭地院審理時，連千毅辯稱由於郭男要辦理退貨，於是叫人把錢拿給他，否認涉嫌恐嚇，橋頭地院未採信連說詞，一審依恐嚇罪判連千毅拘役60日，得易科罰金6萬元，連千毅不服上訴，二審高雄高分院今駁回上訴，仍判連60天、得易科罰金6萬元，全案定讞。

橋院判決指出，被告（連千毅）自陳目前從事網路直播買賣工作，每月收入約5至6萬元，經濟小康。與他平日在網路上賺很大的形象相去甚遠。