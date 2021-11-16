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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳時中稱會為高端混打負「政治責任」　賴士葆：聽到他講這詞就抓狂

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 社福衛環組 衛福部長陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

▲衛福部長陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

指揮中心12號宣布，接種高端疫苗的民眾，如果要出國，可以混打國際上認可的AZ、BNT、或莫德納。對此，國民黨立委賴士葆表示，自己要陳簽切結書負責，他推給藥害防制中心，還說他負責的是政治責任，「每次聽到陳時中講政治責任，我就要抓狂！」

今天質詢陳時中，我說高端的保護力未知，未獲國際認可，打了兩劑高端之後再追加兩劑國際認證的疫苗叫做「重打」陳時中說是混打，堅稱重打是指過去打得無效，也就是沒有抗體才叫重打。

對於高端混打，台北市長柯文哲認為，這就是「重打」，因為高端不被國際社會承認。對此，陳時中表示，柯講的也有道理，台灣在疫苗上本來就有困難。

對此，賴士葆表示，陳時中改變說詞就像變臉一樣快，哪個才是真正的論述，疫苗是道地科學的產物，怎可忽東忽西，隨指揮官愛怎麼說就怎麼說。

賴士葆指出，過去陳時中口口聲聲講科學防疫，然而實際上太多的決策違背科學防疫，包括這次兩劑高端之後再重打兩劑國際認可疫苗，一年內打四劑的決策，根本沒有經過科學試驗就下命令，「我問他敢不敢簽切結書負責，他推給藥害防制中心，還說他負責的是政治責任。」

賴士葆說，每次聽到陳時中講政治責任，我就要抓狂，就會想到他對於防疫破口，死了8百多人，還大言不慚的說3＋11和死8百多人有什麼關係，「這樣不知政治責任為何物的官員，還侈言政治責任，是絕對玷汙這個名詞。」

根據衛福部公布資料，截至15日，疫苗接種後累積死亡人數達1081人。賴士葆表示，政府鼓勵民眾打疫苗，否則染疫導致重症，死亡風險更高。民眾基於對政府的信賴和保護打疫苗，然而因為打疫苗死亡的人已經超過千人，補償和責任歸屬的問題至今沒有下文，這些家屬情何以堪。

賴士葆指出，打疫苗就是有風險，高端族不被國際認可，為了要出國，只好一年內打四劑，陳時中只有負起口頭上的政治責任，指揮中心要民眾自負風險，高端竟然還發新聞稿說：「民眾接種基本2劑以外的加強劑疫苗，已成為全球共識。」再打兩劑的風險，是被迫不得不然，任何萬一，只能自己承擔，高端族真的是無言。

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賴士葆高端陳時中指揮中心

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