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黃暐瀚怒轟「高端根本是亂打」　混打四劑出問題誰負責？

高端疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

▲高端疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔡文鈴／綜合報導

指揮中心日前宣布，針對接種高端疫苗者若有出國等緊急需求，可再打AZ、BNT、莫德納疫苗，挨批根本是重打，有專家也表示根本是混打搞雙標。對此，資深媒體人黃暐瀚批評，「不是混打，是亂打。」

黃暐瀚指出，打高端去不了美國，指揮中心只好開放「加打」，再補兩劑，國際疫苗。加打兩劑，等於就變成「四劑」，同一個人的身上，在短時間內（兩三個月）打了四劑疫苗，會不會怎麼樣？沒人可以回答，因為根本，不知道。

黃暐瀚表示，沒有人體試驗，沒有混打試驗，就是突然告訴你：「如果你真的要出國，特別是美國，那就補打吧」！
那請問，所謂開放「混打四劑」，或說「加打兩劑」之前，指揮中心，做過任何人體試驗嗎？如果沒有，就這樣突然開放讓大家去打，打出問題，誰負責？

黃暐瀚提到，今年9月22日，民進黨立委高嘉瑜就在立院詢問陳時中部長，美國十一月要開始實施「認證疫苗完整接種才得入境制度」，她打的是高端，是不是不能去美國？當時陳時中部長回答高嘉瑜：「世界上不是只有美國」。

黃暐瀚說，回答要這麼秋（囂張），沒關係，但至少兩個月是不是就該開始「準備」？找打過高端的人，試打mRNA跟腺病毒疫苗，得到參考數據，再決定要不要「混打」、「加打」或「重打」，才叫負責任，不是嗎？沒想到，指揮中心，都沒有這樣做，打高端之前，也沒警告施打者：「此疫苗尚未獲得國際認證，有出國需求者，建議更換別種疫苗」。

黃暐瀚痛批，什麼指引都沒說，讓77萬人，傻傻打高端，現在確認不能去美國了，再說：「那不然就再補兩劑國際疫苗」，顯然指揮中心在高端疫苗的施打政策上，從頭到尾，都是「亂打」。

黃暐瀚認為，沒有國際認證，就決定讓國人施打；沒有人體試驗，就決定補打兩劑，變成四劑。如果真有人，加打兩劑之後，發生嚴重不良反應，不知道政府該負什麼責任？「這不是重打，也不叫混打，這根本是亂打！」

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