聽完高端混打回應　沈富雄怒轟：厚顏陳時中、無恥廠商

▲陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）



記者黃巈禾／台北報導

中央流行疫情指揮中心日前宣布，施打高端疫苗者，若有就學等原因需要出國，可混打AZ、BNT或莫德納，挨批白打了、是重打不是混打、拿民眾當白老鼠。對此，前立委沈富雄批評，官商交相賊，高層不做聲，這是什麼世界？何等國家？

「厚顏的部長，無恥的高端」沈富雄16日表示，陳時中一手遮天，把重打硬說成混打，迄今毫無歉意，並說成是為了方便出國的變通辦法，聽起來依稀是德政一樁。讓人欲嘔不已，高端不得不見公婆了，說法分兩部份。

沈富雄首先指出，高端說因為病毒頑強，打完兩針後，需打第三針「加強」劑，已成全球趨勢，這是什麼話？不但沒片語隻字的抱歉，硬是把通關所需的兩針「重打」，輕描淡寫移花接木地說成第三針的「加強針」，高端別再裝傻，扮無辜了，是重打兩針，不是補強一針，是為了去美國通關，不是為了無病強身，企圖瞞天過海的可惡程度比時中部長尤有過之，「我滿腔怒火，不知用何形容詞罵你，才能稍洩國人之憤」。

其次，沈富雄提到，至於已打高端疫苗而不打算出國的人，高端好意提醒「要密切追踪國際認證的進度」，言下之意算是對自己有信心，對接種者加油打氣，其實是廢話一篇，「有如此厚顏的部長，就有如此無恥的廠商，官商交相賊，高層不做聲，這是什麼世界？何等國家？」

台北市長柯文哲也認為，這就是「重打」，因為高端不被國際社會承認。對此，衛福部長陳時中16日坦言，「我想講的也有他的道理在，不過在整體疫苗上面，本來就有我們的困難，我們要積極溝通」。