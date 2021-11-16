民進黨議員打2劑高端　柯文哲讚「有氣魄」：為黨犧牲！有滿滿台灣價值

記者袁茵／台北報導

針對指揮中心開放高端接種者若有出國需求，可以混打國際認可的AZ、BNT或莫德納等疫苗，但台北市長柯文哲卻質疑是「重打」非「混打」，且「簡直是實驗的白老鼠」。面對有民進黨議員已經接種2劑高端疫苗，柯文哲16日直言，這是「為黨犧牲」，擁有了滿滿的台灣價值，但高端是不對的政策，違反醫學常識與醫學倫理。

▲台北市長柯文哲。（資料圖／記者林敬旻攝）

柯文哲16日下午赴台北市議會，民進黨籍台北市議員洪健益拿出自己的疫苗接種記錄卡（俗稱小黃卡），只見上面寫著8月23日、9月30日分別打過高端疫苗。洪健益表示，自己打了2劑高端，現在自己成為了「白老鼠」嗎？而柯文哲回應，只要不出國就沒事了。

洪健益質疑，衛福部現在提該政策，柯文哲卻說是「重打」，難道有更好的方法嗎？柯文哲說，「當然有啊！一開始高端就不該這樣打，這根本違反醫學常識！」這是錯誤的政策，違反了醫學常識、違反醫學倫理，這是不對的政策。

被問到那打高端的人怎麼辦？難道沒有保護力嗎？柯文哲笑稱，「你們有滿滿的台灣價值。」但醫學不是這樣搞的，不懂醫學就算了，但懂醫學的人就知道，這是違反醫學倫理、違反醫學常識、違反醫學知識，「這是不對的政策！高端這樣搞是不對的，高端這樣打是不正確的政策。」

洪健益指出，那中國大陸打科興疫苗是正確的嗎？柯文哲認為，科興疫苗有拿到WHO緊急使用授權，所以不可以這樣講，有時候並非疫苗在實質上出問題，而是國際形勢就是如此，「政府不該這樣幹，這是不對的，不要跟我辯。」

面對洪健益已經打了2劑高端疫苗，柯文哲回應，只要不出國就沒事，「我知道你有為難，你為黨犧牲。」聽聞柯文哲此番言論，在場其他議員大笑，柯文哲強調，最起碼洪健益沒有偷打BNT，他佩服這種人，「你比蔡丁貴好多了！蔡丁貴我就瞧不起！你這還算是有氣魄。」