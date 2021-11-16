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陳建仁補打高端「成功出訪立陶宛」　莊人祥：各國入境有不同作法

▲▼前副總統陳建仁。（圖／記者許展溢攝）

▲前副總統陳建仁。（資料照／記者許展溢攝）

記者張乃文／台北報導

前副總統陳建仁15日晚間啟程出訪立陶宛，預計出席立陶宛19至20日在首府維爾紐斯舉辦的「民主未來－對抗極權主義高階論壇」；此外，他也將前往波蘭訪問。但參與延伸性試驗補施打2劑高端疫苗的陳建仁，出訪的國家並未承認高端入境。對此，指揮中心表示，各國有不同作法，有些就算認可高端，入境還是要隔離。

陳建仁啟程出訪歐洲國家，但參與高端延伸性試驗的他，此次出訪國家皆未承認高端的許可。目前認可高端國家包含紐西蘭、帛琉、印尼、貝里斯。

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對於陳建仁的入境方式，指揮中心發言人莊人祥回應，有些國家認可高端，包括紐西蘭等，入境還是需要隔離14天；有些國家雖不認可高端，但針對某些國家採取無須檢疫的方式。至於陳建仁所出訪的立陶宛，莊人祥表示，不太清楚是用什麼方式進行，但各國有不同作法。

陳建仁與夫人羅鳳蘋15日晚間啟程出訪立陶宛，將出席19至20日在首府維爾紐斯舉辦的「民主未來－對抗極權主義高階論壇」，並於20日以貴賓身分，在午餐演講會中以「台灣是民主的試金石」（Taiwan as a Litmus Case for Democracy）為題發表演說。

陳建仁將在演說中，向國際社會分享台灣的民主成果，包括成功抵抗疫情、假訊息及複合式威脅。

此外，陳建仁也會前往波蘭，訪問奧許維茲基金會（Auschwitz-Birkenau Foundation）。外交部表示，該基金會為紀念二戰期間在納粹集中營的受難者及倖存者而設立。

陳建仁在行程中也會參訪紀念館相關文物史料，並將見證該基金會為感念我國政府捐助而特別鐫刻的牌匾揭幕儀式，從緬懷歷史中彰顯民主自由及人權價值的可貴，彌足世人珍惜。

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