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五股貿商里長展千件眷村文物　手作山東麵疙瘩重溫好味道

▲五股貿商里長展千件眷村文物 手作山東麵疙瘩重溫好味道。（圖／新北市民政局提供）

▲五股貿商里長展千件眷村文物。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

股貿商里長蕭明霞今（14日）邀請30老兵「回娘家」，於社區活動中心策展擺設上千件陸海空文物，從軍服、旗袍，以至勳章、煙器及軍用醫藥箱等無所不包，還有來自山東的85歲昝姜老奶奶熱情教導20位小童軍手作眷村料理麵疙瘩，現場香味四溢、歡笑不斷，串連起地方濃濃情誼。

「麵疙瘩陪老一輩人走過那個物資貧乏的刻苦歲月，我對這份麵食最有感情。」昝姜老奶奶表示，這次除了讓小朋友學習搓揉麵糰、醒麵、揉出條狀麵糰到捏製成小塊滾煮，也大方分享增加麵疙瘩彈性的兩大秘訣，「一是加入不同麵粉調整口感層次，另一招是浸泡冷涼水半小時後再下鍋，麵疙瘩就會更加滑爽Q彈」，無論炒的或煮成湯都美味。

▲五股貿商里長展千件眷村文物 手作山東麵疙瘩重溫好味道。（圖／新北市民政局提供）

▲昝姜老奶奶帶著小朋友學習搓揉麵糰、醒麵、揉出條狀麵糰。

談起地方過往，蕭明霞表示，貿商社區以前是軍眷社區，由原來的貿商、干城、大運、正義、信義、吾莊及泰安等7個眷村組成，自90年貿商二村改建蛻變為現代式國宅大樓後，原來的矮房紅磚牆也不復存在。

「建物會斑駁，人會老去，但歷史不會」，為紀錄地方珍貴回憶，她積極尋地成立眷村文史館，最後選定社區活動中心，將150坪展館的兩旁布置為眷村街景，並復刻了當年低矮平房及赭紅磚牆，這些年已陸續珍藏上千件四、五十年代遺留的眷村產物；她成功留住了過往歷史脈胳，也豐富了這塊土地的文化深度。

蕭明霞說，曾為憲兵指揮部參謀長的丈夫高甯松，現為社區發展協會理事長，退休後與她共同投入里政服務，今日特別為到訪的小童軍們導覽各式文物；其中一件細長彎管造型的圓筒煙器吸引了大家目光，高甯松回憶，「這是約莫十年前一位徐爺爺捐贈的文物，這煙器早年是專門拿來吸食鴉片的」，在那個動盪時代隨他飄洋過海而來，裝載的已不是鴉片，是對家鄉無盡思念與離愁。

民政局長柯慶忠表示，感謝蕭里長及高理事長長期投入社區服務，不僅珍藏眷村文物，也為里民打造舒適綠家園，近期更與五股區公所合力整治貿商兒童公園及麗緻公園，增設共融式設施並拆除圍籬活化空間，成為地方上親子休憩首選之地。

▲五股貿商里長展千件眷村文物 手作山東麵疙瘩重溫好味道。（圖／新北市民政局提供）

▲為紀錄地方珍貴回憶，蕭明霞里長積極尋地成立眷村文史館，最後選定社。

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