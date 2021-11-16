入冬超前部署　南投縣社工提供街友禦寒防疫物資

▲南投縣政府在入冬寒流前啟動遊民走動式關懷服務（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

聖嬰現象導致天氣變化極端，今年入冬後首波冷空氣南下，夜晚日夜溫差大，南投縣政府為關懷街頭弱勢街友，於冷氣團來襲前或當日氣溫驟降當日啟動走動式關懷服務，為街友準備保暖防疫物資，以及食物券，並宣導施打疫苗，讓街友們暖心感動直呼：「今晚不會冷到睡不著了！」

南投縣社會勞動處指出，日前走訪集中於南投市、草屯鎮、埔里鎮等人口較多的市鎮內街友，送上保暖外套、毛帽、毛襪、睡袋、口罩等，同時提供食物券供他們購買熱食，以度過首波冷氣團，街友「阿傑」說：「正煩惱今晚會冷到不能睡，真的很謝謝你們提供睡袋！」

由於新冠疫情維持二級警戒，社勞處也針對現行防疫政策，再次教育宣導街友們保持社交距離並佩戴口罩，以維護自身與他人身安全，倘若有意願施打疫苗者，將協同縣府衛生局安排接種作業。

縣府社會及勞動處長林志忠表示，冷氣團來襲導致入夜後氣溫驟降，若沒有禦寒用品容易導致失溫，因此入冬後，即指示社工隨時配合天氣狀況變化，機動性啟動走動式關懷服務，以積極行動展現對南投街友之關懷。



►壯男打第一劑AZ瀕死被救回 簽切結書堅持要打第二劑隔天亡



►快訊／捷克「跑山獸」尋獲登山客遺體！陽光男失聯29天陳屍瀑布下



►疑颱風溪水暴漲！陽光男尋獲地超偏僻 跑山獸爬遍整座山找到他