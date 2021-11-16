高端無混打臨床實驗　柯文哲：簡直把人民當「實驗裡的白老鼠」

▲台北市長柯文哲、新北市長侯友宜出席2025世壯運組織委員會揭牌儀式。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

指揮中心日前宣布施打高端疫苗者，若有就學等原因需出國，可混打國際認可的AZ、BNT或莫德納等疫苗，讓台北市長柯文哲15日批評，民進黨別把人民當政府解套的工具人。事隔一日，柯文哲再度批評，工具人還好，但「簡直是實驗的白老鼠」，高端沒做過混打臨床實驗，現在要上線，聽不懂醫學就算了，懂的話就越來越生氣。

柯文哲、新北市長侯友宜16日上午出席2025雙北世界壯年運動會組織委員會揭牌儀式，針對高端族若出國要打4劑，柯文哲表示，這本來就是預期中的事情，因為高端拿不到WHO（世界衛生組織）的EUA（緊急使用授權），本來就是預料中的事情，問題是高端第一劑已打77萬人，除非這些人永遠不出國，不然出國還是要重打。

被問到是否覺得政府把人民當工具人？柯文哲認為，「工具（人）還好啊！簡直是實驗裡的白老鼠。」混打是其他國家都有在做的，例如打第一劑AZ後接種莫德納、BNT，全世界都有臨床試驗混打，但現在高端沒做過混打臨床實驗卻要上線，「老實講，你不懂醫學就算了，懂的話就越講越生氣。」

至於高端疫苗是否為民眾對政府不信任的原因？柯文哲說，「太多了、不只啦！」不是只有這件事情，一件事情不會影響人民觀感，得要累積。

最後，關於柯文哲15日於臉書上稱高端疫苗是公眾政策，「不是在包廂裡飲宴的個人行為」，疑似暗諷近期流出唱歌喝酒影片的衛福部長陳時中，柯文哲僅笑稱，「好啦！這都是口水戰。」