快訊／44家萬華「阿公店」今起復業！　北市3階段輔導「去污名化」

▲172家萬華茶店自5月暫停營業，北市府於11月9日受理申請復業，16日有44家符合規定，可於今日復業。（示意圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

中央日前宣布分階段鬆綁八大行業防疫指引，以「有、無陪侍服務者」為區別，酒吧、萬華茶室172家業者可於11月9日公告受理申請復業，規劃11月16日起依照中央指引後復業。台北市副市長蔡炳坤16日表示，一共有90家業者有意願復業，目前受理申請82件，44件符合規定可於今日復業。

蔡炳坤16日於臉書指出，「阿公店去污名化，今起自律復業。」萬華茶室業（俗稱阿公店）因為疫情關係，北市府5月間公告172家重點列冊輔導的業者停止營業，經稅捐單位確認128家有營業課稅，依循「溝通宣導」、「復業輔導」、「稽查督導」3階段積極輔導。

蔡炳坤提及，經書審、現勘等逐一檢視輔導後，確認有意願復業者90家，目前計受理復業申請82件，經現勘符合公共安全、防疫作為等相關規範者，約有44家符合規定，可於16日起開始營業，其餘仍有改善項目者，須經複查符合規定後，始可復業。

蔡炳坤強調，期待業者復業後依自律公約自我規範管理，北市府相關單位野將持續查察落實督導，共同維護完善之營業環境。