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酒店終於開了！長腿妹秀「小黃卡」搶先復工　警臨檢防疫措施堵破口

▲▼酒店復業首日，警方大動作展開臨檢。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲酒店復業首日，酒店小姐憑小黃卡上工。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／台北報導

因應日前疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心宣布全台八大行業自5月14日起，全面暫停營業，但隨著疫情趨緩，10月開始無女陪侍的KTV、夜店等場所開始陸續復業，而有女陪侍的酒店則在約半年後，終於在16日開始重新營業。轄區警方為避免酒後滋事，同時確保店家有遵循防疫規定，同日凌晨展開擴大臨檢，檢查酒店小姐及顧客均持有「小黃卡」，證明至少曾接種過1劑疫苗。

▲▼酒店復業首日，警方大動作展開臨檢。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲▼酒店復業首日，警方大動作展開臨檢。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲▼酒店復業首日，警方大動作展開臨檢。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲酒店復業首日，警方大動作展開臨檢。（圖／記者游宗樺翻攝）

疫情指揮中心日前宣布，自16日起開始，允許有女陪侍服務的合法休閒娛樂場所申請復業。業者需落實實聯制、量體溫，除飲食外人員需戴上口罩，同時需確保場所保持通風，相關設備、器材等也需進行清消。從業人員及顧客必須至少接種過1劑疫苗滿14天，工作人員也需提供3天內抗原快篩或PCR的陰性證明，客人也需持小黃卡證明打過疫苗。

為防止酒後滋事，並確保防疫措施有被落實，台北市大安、松山、大安等警分局16日凌晨展開酒店臨檢，但由於是復業首日且為週一，酒店小姐及客人量僅有平日的2成，警方在店家門口一一檢查小姐、工作人員及顧客的疫苗接種證明，並告知防疫相關事項。

▲▼酒店復業首日，警方大動作展開臨檢。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲▼酒店復業首日，警方大動作展開臨檢。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲警方整隊進店，並告知業者防疫措施。（圖／記者游宗樺翻攝）

大安警分局分局長李權哲表示，本次臨檢是為確保業者有遵守防疫措施，將會持續協助稽查業者是否遵循實聯制，並會告知業者要對消費顧客做好分流，降低接觸機會期望藉此減少衝突。並重申，警方絕不容許酒醉鬧事、鬥毆的事件，會強力要求業者做好自主管理，如遇到酒客滋事，應立即分隔雙方，迅速報警到場處理。

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