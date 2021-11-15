親身經歷才知辛苦　花蓮攤商贈碳烤玉米+飲品向門諾醫護致敬

▲花蓮在地業者致贈碳烤玉米及飲品向門諾醫院醫護們致敬。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為了感謝醫護人員在疫情期間的辛勞，知名的鳳林碳烤玉米及飲料店業者，周末特地贈送320份的碳烤玉米及富含維他命C的蝶豆花特調飲慰勞醫護，為寒冷的冬天，增添無限暖意。代表受贈的門諾醫院護理長郭品妤表示，即使疫情期間各行各業大受影響，但還是有很多店家與民眾持續送暖，除了讓醫護感到「揪甘心」！對醫護來說也是大大的鼓勵與肯定。



「雖然賺錢很重要，但懂得回饋與付出，比任何事都更有意義！」在東大門夜市做生意的鳳林碳烤玉米店韓老闆說，比起疫情期間醫護人員堅守岡位、承擔重任的那份壓力，生意受到的影響，實在是微不足道。由於自己曾在SARS期間協助過防疫工作，因此深刻體會醫護的辛勞，如今，隨著疫情的逐漸趨緩，韓老闆與好朋友在縣議員黃振富的協助下，親自送上這份心意，向醫護致敬。

▲贈送320份的碳烤玉米及富含維他命C的蝶豆花特調飲。



一根玉米的價格約在80-100元之間，韓老闆預計贈送320份，但考量人力以及醫院的工作環境，韓老闆抓緊時間先送上100份，希望讓每一位醫護能夠品嘗到熱騰騰的現烤玉米，其剩餘的則是貼心改以兌換券使用，醫護人員只要憑券即可免費兌換。韓老闆說，能做的有限，但只要看到醫護人員吃的開心，沉重的工作壓力能夠暫時獲得舒緩，這一切就值得！



在花蓮經營超過20年的小賴好茶老闆賴先生則表示，韓老闆當時提出這個想法時，他義不容辭的加入這項公益的行列，秉持著取之於社會用之於社會的心，希望醫護人員喝到的不只是一杯好茶而已，還能喝進他們特地調製的用心，讓每一位醫護人員都有滿滿的活力，為持續守護民眾的健康而努力。



門諾醫院表示，自新冠疫情爆發後，許多民間或企業捐贈物資，替醫護加油打氣，非常感謝大家的愛心與用心，也為寒冷的天氣中注入了一股暖流。門諾醫院也藉此提醒民眾，近來氣溫變化大，除了注意保暖，防疫工作仍不得鬆懈，唯有大家齊心落實防疫，才能有效對抗病毒的入侵。