屏科大獸醫學系與開元食品　聯手打造百萬級乳牛健檢團

▲屏科大獸醫學系與開元食品合作推動「乳牛健檢產學合作」 。（圖／屏科大提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏科大獸醫學系與開元食品合作推動「乳牛健檢產學合作」，為國內第一個「完整乳牛牧場全面健檢計畫」，今(16)日在該校屏科大獸醫學院，期許創造產業、學術及消費者三方多贏的友善循環。

戴昌賢校長表示，時代的進步，大動物也從精準治療拓展到精準健康的發展趨勢，藉由在尚未產生疾病前，透過狀態分析、環境評估監測來進行健檢，來達到身心狀態良好的發展，此方式不僅讓乳牛身心狀態更健康，合作牧場也可減少相對的負擔，使開元食品收購到優質的牛乳，也讓同學有更多的機會來實習，期盼希望能將此三方多贏的計畫推廣至全國。

開元食品公司洪金谷副董事長說，很感謝獸醫學系李旭薰助理教授帶領著團隊盡心盡力去執行產學合作計畫，也希望能持續與屏科大有著長年的合作，期盼一起為台灣酪農產業提升也培育出更多相關領域的專精人才。

開元食品創立於1982年，旗下戀職人鮮乳品牌一直是國內五星級飯店、連鎖餐廳、飲料、咖啡廳指定鮮乳品牌，多年來不僅深入每個餐飲現場，更以戀職人品牌投入社會公益超過13年，至今已捐助超過30萬瓶鮮奶、累積幫助超過1萬5千名弱勢學童，在即將邁入40周年時刻，擴大企業社會責任的投入領域，與屏科大獸醫學系合作要為台灣酪農產業及鮮乳產業貢獻一己之力，真正做到「愛心飼養、專業呵護」，以友善的飼養環境與科學方法，營造出健康快樂的乳牛，產出更加美味安心的國產鮮乳，持續滿足不同世代的消費者。