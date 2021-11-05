中華醫大與USR計畫夥伴簽定合作備忘錄　展現師生服務社區成果

圖：中華醫大校長孫逸民（中）代表校方，與6家USR合作的產企業簽署夥伴聯盟協議，透過產學結盟培育人才，並展示成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中華醫事科技大學11月5日與6家USR合作的產企業簽署夥伴聯盟協議，並針對近期完成的USR各分項計畫舉辦聯合成果展，內容涵蓋循環經濟、綠色產業、醫療照護、青年微型創業、河川環境、醫事科普等執行成果，多元又豐富。

聯盟簽約暨聯合成果展於上午10時在民生科技大學一樓開放空間舉行，參與結盟的計畫夥伴有雄獅旅行社、立康生醫事業股份有限公司、長庚科大保健營養系、南化小歇冰舖義式冰淇淋、立境環境科技股份有限公司、台南市驗光師公會暨驗光生公會等6個產企業，由中華醫大孫逸民校長代表校方與7家產企業代表共同簽署合作備忘錄，攜手合作共同培育人才、推動地方產業創生發展。

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孫逸民校長表示，中華醫大致力推動USR計畫，這期USR計畫結合高教深耕USR-HUB計畫共有7個分項計畫，分別有國際型「台南溪北淺山地區培青富老戰略計畫暨Make Mandaluyong’s health and well-being strong again.」、大學特色型「南關線智慧健康幸福扎根計畫」、種子型先期計畫「打造烏山下的健康城」、「在地社區健康檢驗與資訊教育」、「三爺溪環境教育方舟重建」、「登革熱防治知行合醫實踐計畫」、「視力健康之服務學習計畫」。

其中，國內實踐場域擴大至台南淺山地區及三爺溪流域；國外實踐場域則納入菲律賓Mandaluyong地區，執行議題有在地關懷、環境及永續教育、醫事及長期照護、傳染病防治等範疇，期透過與產企業結合，集結企業社會責任(CSR)、大學社會責任（USR）和在地人（地方團體）的能量，強化大學與區域間發展的連結合作，共同活絡地方。

配合簽署合作備忘錄，現場並舉辦各分項計畫聯合成果展，展區一主要展示中華醫大7項子計畫案USR成果。展區二則展示台灣的古早味「時光釀甘味」的7大工法，邀請5位樂齡奶奶示範將農特產品利用曝、烘、燻、醃、漬、醬、酵這7大工法保存食物的技藝，傳達老祖先惜食的理念，中午特別以老阿嬤時代的家常料理醬蔭鳳梨、釀漬脆梅、醬漬蔭瓜、醃蘿蔔乾、古味慢煨蕃薯簽粥等18道中式料理，與各界貴賓分享臺灣古老樸實的道地好滋味。

除了參與簽約結盟的產企業代表，中華醫大USR計畫各分項執行老師入學服務暨國際處長姜泰安副校長護理學院院長謝政蓉、視光系主任陳昆祥、劉立德、陳明資等師生團隊亦到場參加分享成果。USR計畫夥伴雄獅旅行社方志雄副總經理、立康生醫事業股份有限公司陳慧真副理、長庚科大保健營養系劉珍芳主任、南化小歇冰舖義式冰淇淋廖建騏負責人、立境環境科技股份有限公司許浩洋總經理、台南市驗光師公會王俊欽理事長、車明曉監事會召集人、驗光生公會吳浩銘理事長、張馹雄常務監事、王秉宏常務理事等也都親自出席共襄盛舉，期盼透過產學結盟培育人才，為社會發展奠定基石。