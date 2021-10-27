連千毅切了澎恰恰！怒批他遲到早退不再同台　大讚：憲哥超敬業

▲澎恰恰驚喜現身連千毅直播「世紀和解」引網友圍觀。（圖／連千毅授權提供）

記者陳雕文／綜合報導

藝人澎恰恰欠2.4億元債務，網紅連千毅原本開出年收超過2000萬的直播合約想幫忙，債主收到風聲即加壓催款，澎恰恰連忙否認合作，引發連千毅不滿，兩人關係鬧僵。直到本月25日兩人在宜蘭一場活動碰頭，被外界解讀為大和解，但澎事後聲明「是意外」，連則說，因為一原因「不會再跟澎恰恰同台」！

兩人25日合體直播，被外界形容大和解，澎恰恰表示，到宜蘭黃金泡菜館時看到現場很多人，原來是連千毅應吳老闆邀請，在泡菜工廠幫忙直播，「當下覺得，因為之前的新聞事件，見面會不會尷尬」？

澎恰恰致電台商好友「林董」林秉文先生，「我以為他會有意見，想不到他說：有錢賺，趕快賺來還債，跟人家好好相處，也是啦，在台灣隨時都有遇見的機會，沒合作，也是好朋友，也希望好朋友們瞭解，意外同台是有向林秉文先生報備，並且經過他大方同意的，所以，不需要做無謂的揣測喔，謝謝大家。」文中還提及直播合體是意外之舉。

▲澎恰恰臉書回應直播合體連千毅是「意外同台」。（圖／翻攝自臉書／澎恰恰）

連千毅則說，「我對這樣的藝人只能一笑置之！」並表示，「因為遲到以及早退的問題，我不會再與澎恰恰同台！」連舉吳宗憲為例，「憲哥來我的節目，請司機開著保母車，提前一個小時到，討論活動的細節，即使5分鐘，依舊做到完美為止，不愧是綜藝界的天王，力求完美！」

澎恰恰稱直播合體是「意外」，但連千毅表示，「要同台直播的檔期在上周就已經敲好，澎哥當天還是坐一名董座的專車從台北過來，講話要實在一點，你覺得這有可能是意外還是巧遇嗎？」打臉澎恰恰的「意外說」。

連千毅解釋，原本講好當天晚上7:30分要直播，但跟澎恰恰一起主持過夜總會的黑面兄下午4點就在現場彩排了，反觀澎自己，拖到晚上8:17分才到，而且現身不到30分鐘就急著走，這樣的行為，對業者而言是不太恰當的！站什麼位置要像什麼樣子！認為澎恰恰「遲到早退」不夠敬業。