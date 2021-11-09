水生動物的疾病專家陳石柱　榮獲國家產學大師獎殊榮

▲屏科大獸醫學院陳石柱（右）院長「水生動物的疾病專家」獲國家產學大師殊榮 。（圖／屏東科技大學提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

水生動物的疾病專家屏科大獸醫學院陳石柱院長，長年研究台灣養殖經濟魚蝦類及觀賞魚類「疾病防治」有成，榮獲「110年度國家產學大師獎」。

屏科大校長戴昌賢說，榮獲國家產學大師得來不易，都是需要經年累月默默地投入於自身專精的研究，並把項目擴大及帶領同仁成立研究中心，再慢慢展現出對國家社會的影響力，也很感謝多年來陳院長的作育英才，讓國內的水產養殖業及魚類疾病防治上都有非常良好的重大貢獻。

他為台灣養殖水生動物業者及政府釐清台灣10種以上首次爆發傳染疫病病因，開發多組高專一性、高穩定之不同病原單管多引子聚合酶連鎖反應法與環狀恆溫環狀擴增法鑑別病原之快速檢測及鑑別技術平台。不只協助農委會動植物防疫檢疫局將經濟水生動物疾病管理資訊e化建立資料庫，提供臨床醫師疾病管理及疫病警訊，亦客製化建置「生產醫學平台」，導入疾病防治的預防醫學概念與研究成果，提升養殖魚蝦品質、產量及活化產業。

2015年組成「觀賞魚科技教學研究團隊」，致力於優勢水族(觀賞魚)繁養生物技術、觀賞魚運輸行銷、觀賞魚水族疾病防治、生產醫學等領域，並結合挪威生命科學大學、英國斯特靈大學、美國康乃爾大學、日本宮崎大學、日本東京海洋大學等國際知名大學魚類疫苗與免疫領域師資，成立「觀賞魚科技國際學位碩博專班」。為台灣精緻農業「觀賞魚科技」帶來嶄新的契機。

目前研究室吸引有來自日本、越南、泰國、印度、尼泊爾、聖克里斯多福及尼維斯、新加坡、馬來西亞及香港等12個不同國家地區研究人員及研究生參與研究團隊，提升我國水產養殖及觀賞魚產業發展與國際化有相當貢獻。

任教38年期間培育水生動物疾病診療及疫苗人才73位，積極著力於日本、越南、泰國、美國、法國等地企業或研究機構合作，提升學生國際交流機會，並媒合世界知名動物用藥廠於屏科大設立「施懷哲維克動物疫苗及生技產品研發中心」進行人員培訓，同時促使該公司於「屏東農業生物科學園」設立亞洲地區唯一「動物疫苗研發中心」。

他以往獲獎無數，曾於2017年榮獲第41屆全國十大傑出農業專家之肯定，至今當選國家產學大師獎，實至名歸。