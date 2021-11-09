　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

水生動物的疾病專家陳石柱　榮獲國家產學大師獎殊榮

▲屏科大獸醫學院陳石柱（右）院長「水生動物的疾病專家」獲國家產學大師殊榮 。（圖／屏東科技大學提供，以下同）

▲屏科大獸醫學院陳石柱（右）院長「水生動物的疾病專家」獲國家產學大師殊榮 。（圖／屏東科技大學提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

水生動物的疾病專家屏科大獸醫學院陳石柱院長，長年研究台灣養殖經濟魚蝦類及觀賞魚類「疾病防治」有成，榮獲「110年度國家產學大師獎」。

屏科大校長戴昌賢說，榮獲國家產學大師得來不易，都是需要經年累月默默地投入於自身專精的研究，並把項目擴大及帶領同仁成立研究中心，再慢慢展現出對國家社會的影響力，也很感謝多年來陳院長的作育英才，讓國內的水產養殖業及魚類疾病防治上都有非常良好的重大貢獻。

▲屏科大獸醫學院陳石柱（右）院長「水生動物的疾病專家」獲國家產學大師殊榮 。（圖／屏東科技大學提供，以下同）

▲屏科大獸醫學院陳石柱（右）院長「水生動物的疾病專家」獲國家產學大師殊榮 。（圖／屏東科技大學提供，以下同）

他為台灣養殖水生動物業者及政府釐清台灣10種以上首次爆發傳染疫病病因，開發多組高專一性、高穩定之不同病原單管多引子聚合酶連鎖反應法與環狀恆溫環狀擴增法鑑別病原之快速檢測及鑑別技術平台。不只協助農委會動植物防疫檢疫局將經濟水生動物疾病管理資訊e化建立資料庫，提供臨床醫師疾病管理及疫病警訊，亦客製化建置「生產醫學平台」，導入疾病防治的預防醫學概念與研究成果，提升養殖魚蝦品質、產量及活化產業。

2015年組成「觀賞魚科技教學研究團隊」，致力於優勢水族(觀賞魚)繁養生物技術、觀賞魚運輸行銷、觀賞魚水族疾病防治、生產醫學等領域，並結合挪威生命科學大學、英國斯特靈大學、美國康乃爾大學、日本宮崎大學、日本東京海洋大學等國際知名大學魚類疫苗與免疫領域師資，成立「觀賞魚科技國際學位碩博專班」。為台灣精緻農業「觀賞魚科技」帶來嶄新的契機。

目前研究室吸引有來自日本、越南、泰國、印度、尼泊爾、聖克里斯多福及尼維斯、新加坡、馬來西亞及香港等12個不同國家地區研究人員及研究生參與研究團隊，提升我國水產養殖及觀賞魚產業發展與國際化有相當貢獻。

任教38年期間培育水生動物疾病診療及疫苗人才73位，積極著力於日本、越南、泰國、美國、法國等地企業或研究機構合作，提升學生國際交流機會，並媒合世界知名動物用藥廠於屏科大設立「施懷哲維克動物疫苗及生技產品研發中心」進行人員培訓，同時促使該公司於「屏東農業生物科學園」設立亞洲地區唯一「動物疫苗研發中心」。

他以往獲獎無數，曾於2017年榮獲第41屆全國十大傑出農業專家之肯定，至今當選國家產學大師獎，實至名歸。

►「泡湯券」特價了！冷天必備超過癮

►保護膝蓋的神器在這裡！

ET快訊
3天2夜爽玩四縣市！住五星飯店「包吃包住包車」只要5988
大貨車綠燈起步　男騎士遭輾過當場死亡
正妹睡醒「腫成豬頭」！　老公一看嚇：妳是誰
到秘境海灘拍裸照！　高中男險遭男大生硬上
LINE用戶注意！更新後增2功能　「這服務」將結束
北大勵志才女8年後「大崩壞」！　轉戰抖音賣貨一晚賺4億

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

竹市美術館壓軸展《集體製造》　褲子、便當變展品

重視身障朋友的權益　黃偉哲視察大台南公車無障礙服務

《新竹市跳級生》出版　林智堅將辦簽書會分享市政大小事

企業家回鄉捐救護車　雲林消防局年底前全數汰換舊車

AI推動工廠安管及節能減排　台塑企業麥寮工業園區工廠總體檢成果發表　

水生動物的疾病專家陳石柱　榮獲國家產學大師獎殊榮

冬季天乾物燥　台東林區管理處與警、消、社區防火座談

登山客高山症發作引發肺水腫　關山警籲民眾量力而為

「1621大航海時代顏思齊」　162.1米藝術故事牆百人續畫歷史

柔道高手齊聚屏東　同場競技力拚2022杭州亞運代表權

「5人點2鍋」被罵白吃白喝怒公審 店家無奈下跪...民眾力挺揪團吃鍋

重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

無罩婦載小孩得來速插隊遭檢舉　瀟灑集滿「3違規」至少罰3800元

小六女童到學妹家「玩捉迷藏」　半年偷數萬元！校方發案例警報

《Happiness毒樓》韓孝周猛鬥喪屍！　隔離後見朴炯植...調皮裝咬人

醉男酒駕自摔！撞飛過馬路情侶　躺地耍賴拒測...妹子扶腰：好痛

聰明博美把奴才的背當衝浪板！狂吠勸阻跳水...下秒化身救生員

「蒜頭驟然離世」爸爸悲痛發文　連救你的機會都沒有粉絲全鼻酸

「會不會開輪椅」搭公車被司機嘲諷　輪椅女孩難過PO文...黃偉哲道歉了

將由AV女優解鎖「第一次」　鄧佳華跳起戰鬥舞：我好興奮

竹市美術館壓軸展《集體製造》　褲子、便當變展品

重視身障朋友的權益　黃偉哲視察大台南公車無障礙服務

《新竹市跳級生》出版　林智堅將辦簽書會分享市政大小事

企業家回鄉捐救護車　雲林消防局年底前全數汰換舊車

AI推動工廠安管及節能減排　台塑企業麥寮工業園區工廠總體檢成果發表　

水生動物的疾病專家陳石柱　榮獲國家產學大師獎殊榮

冬季天乾物燥　台東林區管理處與警、消、社區防火座談

登山客高山症發作引發肺水腫　關山警籲民眾量力而為

「1621大航海時代顏思齊」　162.1米藝術故事牆百人續畫歷史

柔道高手齊聚屏東　同場競技力拚2022杭州亞運代表權

奶奶贈與孫女3間房！沒人養還遭起訴…法院判決還她公道

南市重劃區急起直追　將推19區逾340公頃

「沒核安就沒核電」　侯友宜：隨時跟朱立倫用電話溝通

染髮少這步驟！正妹瓜子臉「腫成豬頭」　老公開燈嚇壞：你哪位

《哈利波特》原班人馬重聚？導演曝有意翻拍舞台劇：是我的夢想

店員從小孩旁「上熱咖啡」2寶媽氣到想翻桌：智商低到只能放那？

林佳龍批顏寬恒「輸不起」　柯文哲：陳其邁還不是一樣？

家人習慣「洗澡順便尿尿」！他驚呼太衝擊…釣出網友邪笑：必須的

桃機今年「鳥擊」數達7件！每日補鳥兩次　再建鳥相資料庫防範

殘暴韓國大兵虐殺7貓！水淹拿石塊暴力砸頭　潑酒精「火葬」滅屍

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

地方熱門新聞

登山客連爆2意外　大禮山1女頭臉重創視力模糊

桃園大廟景福宮建醮　9日起信眾茹素5天

桃園自辦莫德納疫苗第二劑　11/9日施打

凌晨3點陌生阿北拚命敲門　搞錯地點啦

彰化農民淌血　質疑重劃案「黑幕重重」

越南移工尖刀刺死前雇主　否認犯案遭判15年

高中同窗一別50載　台商求助台西警找人

台中AZ、BNT這幾天可直接向院所預約

改裝車噪音擾民　台東祭出聲音照像科技執法

鳳山青年夜市回歸！地點曝光「終於合法了」

國道1號台南下營系統小客車追撞緩撞車

桃園婦幼商品展好康多　現金五倍券都可用

彰化民宅傳械鬥聲！警衝入傻眼卻傻眼了

即將出任中央要職？　市議員質詢鄭文燦

更多熱門

相關新聞

認識狗狗聲響恐懼　這5方法能幫牠

認識狗狗聲響恐懼　這5方法能幫牠

狗狗和我們一樣，也是有各種情緒；其中，某些狗狗會對「巨大的聲響」或「特定的聲音」感到恐懼，這就是典型的「聲響恐懼」。當狗狗有聲響恐懼時，牠會出現什麼行為？我們又能做哪些事來幫助狗狗改善呢？

吾家有女初長成！母犬貓性成熟照護

吾家有女初長成！母犬貓性成熟照護

高加索犬驟逝　獸醫曝秋冬2重點易發心臟疾病

高加索犬驟逝　獸醫曝秋冬2重點易發心臟疾病

蒜頭咆哮獸醫爆紅！巨身影成絕響

蒜頭咆哮獸醫爆紅！巨身影成絕響

品種犬的命定食物　只考慮年紀是不夠的

品種犬的命定食物　只考慮年紀是不夠的

關鍵字：

水生動物疾病專家屏科大獸醫陳石柱院長戴昌賢大師校長

讀者迴響

熱門新聞

21歲女晨跑「衣衫凌亂」被棄屍樹叢　警方抓到人了

五倍券加碼抽籤出爐！　3幸運兒爽騎Gogoro電動單車

1億人看過她的片　AV女帝近況曝光

「3星座」2022年運勢不順！恐遇上人生大危機

真的有人要跟鄧佳華拍！「對手女優選定了」

這天出生　12月花蓮福容免費住

胃痛拖半年！竟慘罹癌王「4個月走掉」

女兒從「發票貓膩」找媽媽揪小三　結果竟是她閨蜜

獨／全台最大！一蘭拉麵2號店11/24台中開幕

坐博愛座被孕婦嗆！斷腿哥下秒「脫褲了...」

星巴克11／8起「連5天」買一送一

沒開冷氣「連續半年電費破萬」　她卻被打臉

肯德基1折、摩斯買1送1　速食店雙11優惠

快訊／跑山獸尋獲遺體！陽光男失聯29天陳屍瀑布下

鄧佳華日本AV出道「99%不可能」台導演揪3大問題

更多

最夯影音

更多
「5人點2鍋」被罵白吃白喝怒公審 店家無奈下跪...民眾力挺揪團吃鍋

「5人點2鍋」被罵白吃白喝怒公審 店家無奈下跪...民眾力挺揪團吃鍋
重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

無罩婦載小孩得來速插隊遭檢舉　瀟灑集滿「3違規」至少罰3800元

無罩婦載小孩得來速插隊遭檢舉　瀟灑集滿「3違規」至少罰3800元

小六女童到學妹家「玩捉迷藏」　半年偷數萬元！校方發案例警報

小六女童到學妹家「玩捉迷藏」　半年偷數萬元！校方發案例警報

《Happiness毒樓》韓孝周猛鬥喪屍！　隔離後見朴炯植...調皮裝咬人

《Happiness毒樓》韓孝周猛鬥喪屍！　隔離後見朴炯植...調皮裝咬人

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面