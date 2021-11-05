兩岸海上名山文化節於溫州舉行　「民資＋台智」打造合作新模式

▲第五屆兩岸海上名山文化節於溫州樂清舉行。（圖／主辦方提供）

記者魏有德／綜合報導

第五屆兩岸海上名山文化節暨海峽兩岸（樂清）民營經濟創新發展研討會3日在浙江溫州樂清總部經濟園舉行。在企業紛紛佈局數位轉型的大環境下，這場研討會聚焦在數位經濟賦能製造業的前提，透過兩岸企業代表及溫州台商台青，就數位化佈局交換意見。

▲溫州樂清汽車配電工廠透過技術改良推動轉型升級。（圖／CFP）

這場研討會以研討會以「兩山融合、數字賦能」為題，搭建交流溝通平台，透過「民資＋台智」的新型態兩岸交流合作模式，助力溫州動能轉換、產業創新，貢獻智慧和力量。

與會的台商胡先生表示，「樂清的企業主要集中在高低壓輸配電、電池、五金類相關產業等，只要是企業老闆，未來想在製造業生根或是持續發展的，數位化轉型或智慧製造一定是他們不可避免的一個選擇。」

樂清企業代表吳先生則認為，「台資企業在軟件（軟體）這一塊相對來說發展比我們要早一些，經驗會豐富些，導入台式現代企業管理模式與精益化生產管理理念可以助推我們製造型企業實現智能（智慧）化工廠轉型。」

海上名山文化節舉辦至今已第五屆，以浙江溫州樂清雁蕩山和台灣阿里山兩地交流為基礎，活動現場還舉行樂清市台灣青年創業就業實習基地授牌儀式及溫台項目合作簽約儀式。