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4大學生露營「休旅車卡溪邊」　警民出動挖土機相助

記者陳崑福／屏東報導

就讀屏東科技大學的陳姓學生，駕駛休旅客車載著3位同學前往泰武鄉萬安溪露營，途中受困溪中，經墊石頭、挖縫企圖讓車輛脫困，均無法如願，求助拖吊車業者，也因路途遙遠作罷，緊急著急求助內埔警方。警方拜託村民開著挖土機推拉，順利脫困，對警方及村民熱心幫忙，學生一再道謝。

▲內埔警分局泰武分駐所警員翁仁祥協助陳姓大學生車輛順利脫困 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲內埔警分局泰武分駐所警員翁仁祥協助陳姓大學生車輛順利脫困 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲內埔警分局泰武分駐所警員翁仁祥協助陳姓大學生車輛順利脫困 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲內埔警分局泰武分駐所警員翁仁祥協助陳姓大學生車輛順利脫困 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

內埔警分局泰武分駐所於10月29日晚上18時22分許接獲民眾報案稱其在屏東縣泰武鄉萬安親水公園往山上的溪邊其所駕駛休旅車卡在溪邊，立即派遣警員翁仁祥趕往協助。

翁員到場後發現，屏科大的陳姓學生駕駛休旅車載著3位同學，於下午16時欲至泰武鄉萬安溪露營，途中經萬安溪被水所困，想辦法脫困，在輪子上墊石頭、挖沙細縫想讓車子脫困，經兩個多小時仍徒勞無功。聯絡拖吊車業者，因路途遙遠無法進入作罷。

不得已求助警方，翁員到場後除安撫情緒，也脫掉鞋襪、捲起褲管加入脫困行列，經一番努力，發現車輛車身一半還溪流中，且前輪陷入泥沙中。翁員先行請陳姓駕駛上車踩油門，由翁員同其他三人協力推車仍無法使車輛順利脫困，最後拜託所內同事聯繫當地村民駕駛挖土機前來相助，才讓一輛順利脫困。

內埔分局長蘇偉荃呼籲，民眾駕車時對於自身車輛性能應有認知並注意路況，尤以山路、涉溪等，如無通過把握應立即迴避，以免憾事發生。

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