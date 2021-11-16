大陸今日本土感染+13　孫春蘭赴重災區大連市指導防疫

▲遼寧本土新增下降。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

據大陸國家衛健委通報，15日，新增新冠肺炎確診病例22例，其中境外輸入11例、本土病例11例，另有2例本土無症狀感染者。由於近日本土疫情主要來自大連，大陸國務院副總理孫春蘭已於12到15日赴當地指導防疫工作，強調要對冷鏈做到「全程可追溯、全鏈條監管」，堵住防控漏洞。

通報顯示，15日新增的11例本土確診病例，來自遼寧7例，均在大連市；黑龍江2例，均在黑河市；北京1例，在朝陽區；雲南1例，在德宏傣族景頗族自治州。2例本土無症狀感染者均來自雲南德宏傣族景頗族自治州。

其中，遼寧15日新增7例本土新冠肺炎確診病例，均為大連市報告後，現累計確診病例739例（含境外輸入142例）。目前，遼寧尚有274例（本土267例、境外輸入7例）確診病例在醫院治療，另有56例（本土41例、境外輸入15例）無症狀感染者在定點醫院隔離治療。

據《新華社》報導，為防堵疫情擴散，中共中央政治局委員、國務院副總理孫春蘭12日至15日到大連市指導疫情防控工作，並深入疫情發生地莊河市大學園區、冷鏈企業等。孫春蘭表示，當前防控政策是明確的，關鍵在於落實，落實的關鍵是細節。

對於此次大連疫情主要集中在莊河，感染者數量超過全市感染者的85%，相關傳播鏈主要從冷鏈企業爆發。對此，孫春蘭表示，要建立健全進口冷凍品集中監管制度，壓實行業主管部門責任，真正做到全程可追溯、全鏈條監管，堵住防控漏洞。