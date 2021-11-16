想出國玩了？　前台大醫喊「等等」先撐過這時間

記者陳俊宏／綜合報導

台大感染科前醫師林氏璧表示，想出國旅遊？再等等吧，這疫情還沒結束呢，先撐過這個北半球的冬天吧。他也認為，不能只靠疫苗，打了疫苗就放棄口罩放飛自己，那疫情還是會燒給你看啦。

林氏璧15日在「日本自助旅遊中毒者」臉書提到，歐洲新冠疫情再起已經連續6周案例增加，11月第一周全球新增310萬例確診，歐洲就占63%，且超過了去年11月，創下了歐洲自大流行開始以來的單周新高紀錄；全球在此周因新冠死亡4.8萬人，有55%發生在歐洲。

▼想出國旅遊？林氏璧認為再等等吧。（圖／記者李毓康攝）



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林氏璧指出，歐洲在此周約新增190萬確診，2.6萬死亡，各自比前一周多了7%和10% ；歐洲的61個國家中，26個（42%）確診增加比例超過10%。

林氏璧表示，疫情不僅在疫苗接種率較低的東歐國家激增，在接種率相對高的西歐國家也在增加，如德國、奧地利、荷蘭、比利時；最近兩個月上傳到GISAID超過80萬個病毒序列看來，Delta還是全世界目前廣泛流行的病毒株，占了99.6%。

林氏璧提到，如同指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞在記者會上說的，全球疫情在升高，主要在歐洲地區，亞洲也有升溫跡象；國際疫情隨北半球趨於寒冷，個案數應該會持續升高，邊境需要繼續嚴管。

林氏璧認為，想出國旅遊？再等等吧，這疫情還沒結束呢，先撐過這個北半球的冬天吧，「我想疫苗是這樣，兩劑不到接近8成是不夠的，然後你不能只靠疫苗，打了疫苗就放棄口罩放飛自己，那疫情還是會燒給你看啦。」