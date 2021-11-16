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高端族赴美要再打2劑　陳佩琪揭1原因「是我們沒認清事實」

記者黃翊婷／綜合報導

指揮中心宣布施打高端疫苗者，若有就學等原因須出國，可混打AZ、BNT或莫德納，引發外界議論。台北市長柯文哲妻子、醫師陳佩琪15日在臉書PO文表示，美國連自己的novavax都還沒認證，怎麼可能認證別人家的疫苗，所以美國人的決定並不奇怪，「是我們自己沒認清楚事實在奇怪。」

▲▼高端疫苗今日開放施打,台北長庚醫院團隊於台北田徑場設立大型疫苗接種站為民眾施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,國產疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮,EUA緊急授權,免疫橋接,中和抗體,保護效力,次蛋白疫苗。（圖／記者李毓康攝）

▲高端疫苗目前僅獲得4國認證。（資料照／記者李毓康攝）

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國內有超過77萬人接種高端疫苗第1劑，但高端疫苗尚未獲得國際認可，經外交部確認，目前僅紐西蘭、帛琉、印尼、貝里斯4國認證；另外，美國規定自11月8日起，所有外籍旅客必須施打2劑獲世界衛生組織（WHO）或者美國食品暨藥物管理局（FDA）核准的疫苗，才可以入境。當時陳時中回應，美國的作法怪怪的，會持續溝通並提供混打的變通方法。

接著，指揮中心12日宣布施打高端疫苗者，若有就學等原因須出國，可混打AZ、BNT或莫德納，掀起各界討論是否「白打了」。對此，陳佩琪15日在臉書PO文談到此事，她認為，高端尚未上市之前，曾有人質疑施打高端將來能否入境台灣人常去的國家，還有電視節目請來一名年輕的台大感染科醫師，先生（柯文哲）說他好像是高端計畫負責人之一，當時他被問到這個問題，回答「打疫苗不是為出國用的」。

▲▼柯文哲幫陳佩琪慶生　禮物揭曉「端出超大一顆」萬人看傻眼。（圖／翻攝自臉書／柯文哲）

▲陳佩琪認為美國的作法不奇怪，是台灣自己沒認清楚事實。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲）

陳佩琪提到，這位醫師講的當然沒錯，但沒提到萬一有人要出國該怎麼辦，雖然目前只有200多人有此需求，但每個人都有旅遊探親的自由，健康權也應該受到保障，「當初推高端的時候，一般稍有sense的人都應該料到會有今天這種結果」，畢竟美國連自己的novavax都還沒認證，怎麼可能認證別人家的疫苗，所以她覺得美國人的決定不奇怪，「是我們自己沒認清楚事實在奇怪。」

陳佩琪批評，指揮中心當初應該在施打前明白告訴這些人，並讓他們填寫告知同意書，同時啟動高端重打（或混打）其他疫苗的實驗，而不是現在被質疑「白打了」，才隨口說出「我是幫他們找解決方法啊」這樣的回應。

▼陳佩琪臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／陳佩琪）

陳佩琪談高端疫苗，「自己沒認清楚事實」。（圖／翻攝自Facebook／陳佩琪）

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