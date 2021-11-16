高端族赴美要再打2劑　陳佩琪揭1原因「是我們沒認清事實」

記者黃翊婷／綜合報導

指揮中心宣布施打高端疫苗者，若有就學等原因須出國，可混打AZ、BNT或莫德納，引發外界議論。台北市長柯文哲妻子、醫師陳佩琪15日在臉書PO文表示，美國連自己的novavax都還沒認證，怎麼可能認證別人家的疫苗，所以美國人的決定並不奇怪，「是我們自己沒認清楚事實在奇怪。」

▲高端疫苗目前僅獲得4國認證。（資料照／記者李毓康攝）

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國內有超過77萬人接種高端疫苗第1劑，但高端疫苗尚未獲得國際認可，經外交部確認，目前僅紐西蘭、帛琉、印尼、貝里斯4國認證；另外，美國規定自11月8日起，所有外籍旅客必須施打2劑獲世界衛生組織（WHO）或者美國食品暨藥物管理局（FDA）核准的疫苗，才可以入境。當時陳時中回應，美國的作法怪怪的，會持續溝通並提供混打的變通方法。

接著，指揮中心12日宣布施打高端疫苗者，若有就學等原因須出國，可混打AZ、BNT或莫德納，掀起各界討論是否「白打了」。對此，陳佩琪15日在臉書PO文談到此事，她認為，高端尚未上市之前，曾有人質疑施打高端將來能否入境台灣人常去的國家，還有電視節目請來一名年輕的台大感染科醫師，先生（柯文哲）說他好像是高端計畫負責人之一，當時他被問到這個問題，回答「打疫苗不是為出國用的」。

▲陳佩琪認為美國的作法不奇怪，是台灣自己沒認清楚事實。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲）

陳佩琪提到，這位醫師講的當然沒錯，但沒提到萬一有人要出國該怎麼辦，雖然目前只有200多人有此需求，但每個人都有旅遊探親的自由，健康權也應該受到保障，「當初推高端的時候，一般稍有sense的人都應該料到會有今天這種結果」，畢竟美國連自己的novavax都還沒認證，怎麼可能認證別人家的疫苗，所以她覺得美國人的決定不奇怪，「是我們自己沒認清楚事實在奇怪。」

陳佩琪批評，指揮中心當初應該在施打前明白告訴這些人，並讓他們填寫告知同意書，同時啟動高端重打（或混打）其他疫苗的實驗，而不是現在被質疑「白打了」，才隨口說出「我是幫他們找解決方法啊」這樣的回應。

▼陳佩琪臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／陳佩琪）