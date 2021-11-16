醫預言明年疫情「開開關關、鬆鬆緊緊」　直到大家習慣這件事

記者陳俊宏／綜合報導

衛福部草屯療養院醫師沈政男預言明年台灣疫情，就是「開開關關、鬆鬆緊緊」，如此周而復始，直到大家習慣「與病毒共存」。他認為，台灣明年不是走新加坡，就是走日本的路。

15日「佳玲」，本土連10天無新增本土確診。沈政男在臉書說，官方有沒有說，專家會議將考慮「是否讓每人至少打一劑mRNA疫苗」？這是他最先提出。

沈政男表示，在新加坡之後，日本是最新的解封範本，台灣明年不是走新加坡，就是走日本的路；當然他的設定是「解封仍能清零」，他也會繼續幫忙指出防疫方向，但扯後腿的人實在太多，只能盡一己之力。

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▲▼全台持續維持二級警戒。圖為墾丁大街今年9月人潮。（圖／記者陳崑福翻攝）

沈政男指出，春節檢疫放寬是第一步，接下來就是全面改成居家檢疫，然後縮短檢疫，終至「打兩劑疫苗就不用檢疫」，說穿了就是學歐美那一套。

沈政男說，在這個過程裡，台灣會做的是全民戴口罩＋入境十四天密集篩檢＋有新增就啟動精準疫調與確實隔離，再加上6成兩劑疫苗可把Delta打成Alpha；而如果大家至少都追加一劑mRNA，或許也可打成舊株，那麼還是有機會清零。

沈政男認為，只是如果無法清零，而新增案例也持續上升，那麼警戒就會開始升級，國境也會再度關了起來，直到疫情緩解，才又放鬆與打開，如此周而復始，直到大家習慣「與病毒共存」。

沈政男寫道，日本暫時是第一個「與病毒共存」的成功模式，注意「暫時」二字，「當然如果你沒有操作好，讓疫情失控，比如變成下一個新加坡，那麼我們只好學著與病毒共存，但你的政權就會覆亡了。」

►本文獲得沈政男醫師授權。