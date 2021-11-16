國道翻車遭後車追撞僅輕傷　神奇零件噴飛對向車道又命中2車

記者高堂堯／南投報導

張姓男子15日深夜開車行經國道3號南投市路段，疑因操作不當而於內線道失控翻覆，後方全姓女子駕駛的自小客車又未注意前方狀況而追撞張男車輛，2車皆嚴重毀損，所幸雙方都僅受輕傷；警方目前持續調查事故過程和原因，並呼籲民眾夜間行車務必避免疲勞駕駛。

▲2車深夜於國道3號高速追撞，零件甚至噴飛到對向車道。（圖／記者高堂堯翻攝）

國道七隊名間分隊指出，35歲張姓男子於昨日深夜23時，駕駛銀色自小客車行經國道三號北向230公里處（南投交流道路段），不慎擦撞內側護欄後，翻覆停於內線車道，後方20歲全姓女子駕駛的藍色自小客疑未注意車前動態，撞擊停於內線車道A車後，失控彈至外線車道才停下。

▲▼張姓男子座車擦撞內側護欄翻覆，零件甚至噴飛到對向車道。（圖／記者高堂堯翻攝）

警方指出，2車皆車頭全毀、零件四散路面，景象駭人；而張男座車因擦撞內側護欄，車體零件還噴飛至對向南下車道，造成行駛於南下中線車道的38歲蘇姓女子、46歲陳姓女子所駕駛的2部自小客車，因閃避不及輾壓車體散落物而爆胎，所幸並未造成傷亡。

▲全女座車高速追撞張男座車，車頭全毀。（圖／記者高堂堯翻攝）

警方表示，張男和全女2車共計4人都有繫上安全帶，因此僅造成身上多處輕微擦挫傷，分別由救護車送醫檢傷後並無大礙；另經檢測，包括對向蘇女和陳女共4車駕駛人酒測值均為0，事發經過及肇事原因仍待進一步調查釐清。



國道第七公路警察大隊強調，夜間行車肇事之嚴重程度（致死率及肇事率）較日間高，呼籲當駕駛人精神狀況較差時，可至服務區或駛出國道稍作休息養足精神後再出發，切勿疲勞駕駛。



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