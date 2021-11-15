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快訊／求歡茶店妹遭拒「狂刺2刀判7年」　男入獄前跳樓身亡

記者張君豪／台北報導

台北市萬華區西昌街某建案工地，15日20時左右發生一起男子墜樓身亡案件，警方接獲家屬報案，指稱洪男（64歲）因涉殺人未遂刑案判刑確定，即將要入獄服刑7年，警方趕到洪男住家搜尋未果，會同管理員到頂樓平台尋找，發現洪男從6樓高度頂樓跳下，全身多處骨折，頭部破裂當場身亡。

▲▼男因案判7年，入獄前跳樓身亡。（圖／記者黃彥傑攝）

▲涉刺殺茶藝店女子的洪男遭判刑7年，入獄前夕15日晚間被發現跳樓身亡。（圖／記者黃彥傑攝，下同

據了解，洪男在萬華當地一家茶藝館認識徐姓女子，頗有好感展開追求，但被害女認為自己已50多歲沒想要交男友、經常迴避洪男，洪男自此經常到茶藝館鬧事、砸毀店外物品，甚至打傷其他客人。

▲▼男因案判7年，入獄前跳樓身亡。（圖／記者黃彥傑攝）

徐女因此相當苦惱，2019年8月21日晚間洪男邀請徐女到家中聊天，徐女也想專程上門溝通化解宿怨，於是帶著水餃到洪男家中作客，沒想到洪男直接示愛求歡，遭到徐女拒絕，洪男盛怒下持家中水果刀朝徐女左胸猛刺2刀，被害人倒臥血泊中。

洪男還怕對方報警，搶走徐女手機、背包，後來徐女忍痛奪門而出呼救，但因失血過多倒臥路邊，所幸遭路人發現報警，這才撿回一命。檢警調查逮捕洪男並依殺人未遂罪嫌起訴，法官認為洪男下手連刺被害人胸腹兩刀且深入肝臟，下手之重顯然有殺人犯意。

▲▼男因案判7年，入獄前跳樓身亡。（圖／記者黃彥傑攝）

且到案後狡辯卸責毫無悔意，迄今尚未與被害人和解，法院一、二審均依殺人未遂罪判洪男7年有期徒刑。警方研判洪男涉案判刑確定，可能因此心情低落才會跳樓尋短。

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