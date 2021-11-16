捍衛清譽揪出綠蟑螂　台南議長郭信良要求檢調介入調查

▲台南市議會郭信良議長為捍衛其清譽，以「共同揪出綠電蟑螂」 要求檢調介入調查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議會郭信良議長為捍衛清譽，16日上午以「共同揪出綠電蟑螂」， 要求檢調介入調查，郭信良公開向市民大眾徵求事證，有任何冒用他個人名義向綠電廠商勒索的相關資料，請立即提供，以利他向警方報案，揪出幕後黑手及集團，除了可以杜絕不當的行為，也懇求檢調單位介入調查，以避免有業者繼續受害。



郭信良議長指出，近來地方上很多耳語傳言，誣衊他靠著議長的身分與權勢介入綠電工程，從中獲利，借勢借端，這不僅是對他個人名譽及服務團隊的一大打擊，也有可能廠商會因此受到欺瞞，被詐取財物，實在是非常可惡的行為。



「人在做，天在看」，郭信良議長氣憤地說，原本以為清者自清，但今天不得不以直球對決的方式處理，是因為這個幕後黑手及集團太過猖狂，擔心真的會有廠商無辜受騙，他一定要抓出這些散佈謠言的人，也要請大家幫忙踴躍提供事證，不管是聽到流言的民眾，或是曾經遭受不當勒索的業者，有任何資料都請送交「議會打擊綠電蟑螂小組」，或是透過「議會檢舉專線(06)390-3590」，會盡快將所有資料整理直接向警方報案，以證明自己的清白，也懇求檢調單位介入調查，共同揪出冒名詐取利益的集團，避免有廠商繼續受害。