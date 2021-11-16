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黃偉哲再請假1天！胸悶住院檢查　後續視醫師建議再作決定

▲台南市長黃偉哲因身體不適15日請假住院檢查，16日再續請假1天。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲因身體不適15日請假住院檢查，16日再續請假1天。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲14日上午跑行程中突感胸悶不適，緊急前往成大醫院掛急診檢查後，在醫生建議下住院檢查，經2天的檢查狀況正常，惟在醫院建議下，16日黃偉哲市長再請1天假住院觀察。

台南市衛生局長許以霖15日表示，黃偉哲14日住院先接受電腦斷層檢查，檢查狀況正常，15日上午院方再安排做內視鏡檢查，後續視主治醫師決定，是否再做其他檢查。黃以霖指出，黃偉哲市長目前檢查結果都正常，可能是太勞累致身體不適，詳細報告及要住院幾天，要視後續的檢查結果再決定。

台南市政府指出，黃偉哲因身體不適住院檢查，15日先向台南市議會請1天假，16日仍持續請假一天住院，後續是否還要請假，仍需視主治醫師之建議再作決定。

▲台南市長黃偉哲因身體不適15日請假住院檢查，16日再續請假1天。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲黃偉哲市長向市議會請假，市議會國民黨團指控民進黨團杯葛，以致在主席郭信良議長敲槌時，人數只有27人不達半數，無法恢復大會只得宣布散會。

據了解，台南市議會原定15日進行自由發言，突傳黃偉哲市長胸悶身體不適請假，議長郭信良為保障議員質詢權利，特別變更議程臨時希望恢復大會。市議會國民黨團指出，因事發突然，國民黨團暫緩到議事廳簽名了解真相，待議長解釋清楚，書記長李中岑帶領黨團議員簽名支持變更議程恢復大會，誰知執政的民進黨團居然杯葛，以致在主席郭信良議長敲槌時，人數只有27人不達半數，無法恢復大會只得宣布散會，國民黨團和無黨聯盟，同聲嚴厲譴責民進黨團當家鬧事。

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