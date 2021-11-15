危險！電線掉落路面橫跨4車道　貨車吊臂沒收好害的

▲李姓男子駕駛貨車未將吊臂妥適收下，經過肇事路口時，將電纜線路勾落，且未停車處置即駛離現場，被三分局警方查獲依法告發。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警三分局11月14日上午7時多接獲報案，安南區長和路與安和路口電線掉落路面嚴重影響交通安全，三分局立即調派員警前往制交通，並通報台電等單位搶修，警方查出係1部貨車吊臂勾落電線肇逃，循線查獲50歲李姓男子，依法開單告發。

三分局指出，警方到達現場時，發現電線掉落散置於長和路雙向車道上，極為危險，員警即立即實施交通管制，封閉長和路二段及長和路140巷口間道路，並指揮疏導車輛改道台江大道往慶和路通行，及通報台電、電信公司與第四台等線路單位前往搶修，經各單位共同處置後，終至近中午才全面恢復通行。

員警調閱監視器查處肇因，發現係李姓男子（50歲）駕駛未將吊臂妥適收下的貨車，經過該路口時，將電纜線路勾落，且未停車處置即駛離現場，後經員警循線找出李姓駕駛後，依道路交通管理處罰條例予以舉發取締。

經了解李姓駕駛於14日清晨，即開貨車至安南區布袋路段建築工地吊掛物品，作業完畢離開時忘記將貨車吊臂放下，途中經過安和路及長和路口時，將整排電線勾落致影響通行安全。所幸這次事故並無波及他人造成傷亡，警方除依道路交通管理處罰條例予以舉發外，李男對於相關損壞亦要負賠償責任，對自己粗心行為是極為懊惱。

市警三分局呼籲，駕駛人行車前應確實檢查車輛狀態，如裝載整體物品有超重、超長、超寬、超高情形，依道路交通管理處罰條例第30條規定，可處汽車駕駛人新台幣3千元以上1萬8千元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行，請用路人共同注意，以維護你我共同安全。