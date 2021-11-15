強化繩索基礎訓練　普及台南打火兄弟繩索技巧

▲台南市消防局於新化消防訓練中心、烏山頭水庫辦理2梯次「2021年繩索救援基礎訓練」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市消防局於11月15日至17日及11月22日至24日，在新化消防訓練中心、烏山頭水庫辦理2梯次「2021年繩索救援基礎訓練」，由各大隊每梯次派3名人員參訓，建立各大隊之繩索救援技能教官，普及同仁對繩索器材及系統架設之熟稔度。

這次訓練由台南繩索救援隊「頑繩」擔任教官，教導消防人員安全觀念建立、繩索系統架設及操作、垂直、水平、斜向拖拉能力等繩索技術，並於每梯次最後1日進行綜合情境操作及測驗，藉由現場實際架設救援系統操作進行模擬救援情境演練，讓分隊人員能夠學以致用，克服各種救災現場地形障礙，以增進繩索救援專業技能。



台南市長黃偉哲表示，為提升繩索救援量能，消防局分3年編列800萬充實及汱換各分隊繩索救援裝備，讓每個消防分隊都建置「繩索救援組」，可以確保消防人員執行任務安全，也能以最有效、最安全、最快速的方式救援。

消防局局長李明峯指出，以往繩索技術及裝備侷限於特搜隊或救助隊，為提升全部消防人員繩索救援技術，更應滾動式檢討及吸收過往案例及經驗，透過不斷練習、分析、好操作的技術，將技術、觀念帶給消防同仁，讓救難人員更進步、更安全。