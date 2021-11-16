好市多熟食區熱量出爐！凱撒沙拉超驚人　這款食物「榮登」第一

▲好市多熟食區美食是許多民眾的最愛。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）



實習記者黃品臻／綜合報導

逛好市多時不免會去熟食區買個美食來品嚐，不過你有注意到熟食區食物的熱量嗎？營養師朱瑞君就分享好市多熟食區的8大熱門產品熱量總表，其中凱薩沙拉熱量就高達825大卡，披薩三種口味單片也都超過650大卡，讓不少網友驚呼「好可怕！」

營養師朱瑞軍昨（15）日在臉書粉專「輕鬆瘦營養師 朱瑞君」發文分享好市多熟食區熱門產品的熱量表，「看到熱量後不要被嚇到了，因為單單一片披薩的熱量就這麼高沒想到凱薩沙拉也是超高啊~~~真的很可怕。」

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從營養師附上的圖片可以看到，熟食區8大熱門美食熱量值「榮登」第一寶座的是牛肉捲，高達832大卡，接續是凱薩雞肉沙拉825大卡、單片總匯披薩748大卡、單片夏威夷披薩687大卡、雞肉捲684大卡、單片海鮮披薩651大卡、吉拿棒575大卡、熱狗堡448大卡。

驚人熱量讓不少網友看傻了，紛紛留言表示，「想不到熱量都好高」、「喔！！！不！！！吉拿棒！」、「天啊！熱狗堡竟然是最低的」、「凱撒雞肉沙拉真的有嚇到，熱量這麼驚人」、「凱薩沙拉我一次吃一個，難怪瘦不下來」。

也有網友詢問凱薩雞肉沙拉的熱量是不是來自沙拉醬，營養師則留言回答表示，主要熱量來源確實是凱薩醬，但烤的脆脆的麵包也是原因之一。