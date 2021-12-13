　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

好市多「骨灰罈紅茶」變喜氣了！日本配色完勝　網邪笑：全家團聚

▲▼ 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲日本好市多新出的喜氣配色。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

記者黃可昀／綜合報導

好市多的「骨灰罈紅茶」自推出以來一直話題滿滿，配色是活潑亮眼的Tiffany藍，不過罐裝造型實在太像骨灰罈，很多顧客看了都會心一笑，一名人在日本的網友發現，「海外版」骨灰罈紅茶雖然造型一模一樣，不過配色比台灣的喜氣不少，棗泥紅配上黃金字樣，剛好可以趕上過年氣氛。

▲▼ 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲有些人覺得還是很像骨灰罈。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」表示「日本出紅寶石會員了耶！」經典New English早餐茶的國內版本是Tiffany藍，夢幻配色一上架就引發話題，網友都笑稱這種古典鐵罐很像是骨灰罈，沒想到日本推出的New English早餐茶竟是「喜氣版」，外型一樣像是骨灰罈，不過換成棗紅色配上金色文字，看起來比較吉利，售價部分為1988日圓，換算成台幣是480元。

▲▼ 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲各種配色大集合。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

貼文曝光不到1天就破4000人朝聖，網友紛紛笑回「90歲以上或五代同堂請用紅色」、「在美國有看過深藍&紅的哦」、「全家都有不同的顏色可以裝耶」、「爸爸放進蒂芬妮綠罐，媽媽就放紫色罐的裡面，另一半就放進紅色罐的，分門別類」、「這款設計很強欸，不管顏色怎麼換都像」、「阿公又換地方住了...」、「全家都要團聚了！」

也有人覺得紅色看起來比較不像骨灰罈了，「紅色比較沒有骨灰罈味」、「超適合過年」、「日本的好吉利哦，偏心」、「蒂芬妮藍是清爽簡約感、紫色是肅穆莊嚴感，紅色是喜慶尊榮感」、「紅色比較討喜」。

►雅詩蘭黛「小棕瓶」殺到1850元！

ET快訊
快訊／北市飯店Check in等8小時！　業者道歉了
史上最扯尾牙　規定員工「掏6千當獎金」！眾人喊丟臉：乾脆不要
直擊鬼鬼、曾國城吃麥當勞！　替梁赫群慶50歲生日「300元有
詹家琮首現身說明！　P3女助理做錯事被指責不算霸凌
偷吃人妻學生！美術館長「器官相嵌」鹹濕示愛：融化在妳身體
這鄉鎮又要發紅包了！　每人可領2000現金
台日疫情受控原因找到了！　「1遺傳基因」迅速殺死病毒
ET民調／十大政治領袖他奪冠！　綠營只有一人進TOP5

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

普悠瑪出軌向日商求償6.1億敗訴　交長王國材：支持台鐵上訴

通報羅生門！P3女助理被鼠咬「有上報」　中研院院長：生安官說不記得

捷運上廁所突被開門！維修伯「往下多看兩眼」　她崩潰：狂做惡夢

台北當代工藝分館火燒作品「1個月內協商完成」　李永得：一定負責

手機族過半是果粉！　蘋果「恐怖銷量」前五名全包　三星出摺疊機反擊

參加竹科太太聚會　2原因慘被嫌棄「憑什麼！」人妻嘆：被踢出群組

探索夢號半年燒掉7.2億苦撐　最快明年1月復航！初期鎖定國旅跳島

P3染疫女助理疑被霸凌　前實驗室負責人：指責做錯事沒霸凌

彰化最有錢鄉鎮又要發紅包了！農曆年前領2000現金　4萬人開心笑

台北美國學校「被恐嚇開槍」！　教育部：已請警方加強巡邏

林宥嘉吃火鍋..店家播《兜圈》.《說謊》　現場「邊煮邊唱」超好聽：我就是原唱！

周杰倫一開口就是青春！　8分鐘經典網聽哭：終於又營業了

開到恍神？白車慢速靠近百萬名車　下秒「零距離接觸」...後車看傻眼

茄子蛋自願當「澤甯」婚禮花童　Lulu唱「好喜歡你」挽留邱澤XD

鳳小岳自稱「國民渣男」得意比讚　渣到老婆Hen驕傲..兇手她也知！

邱鋒澤「當男人失戀時」大器接哏XD　五堅情推薦新對象...小賴：我也是異性吧 你傳送了

安全距離當空隙硬插！三寶右切　下秒前車減速...慘「連環撞兩車」

社畜剛領薪想省開銷竟偷竊13物　防盜門嗶嗶叫！背包全屯糧餅乾

音樂響起！模仿女團站椅忘情熱舞　下秒踩空墜落地面...拍攝友笑翻XD

豪車停隧道中...男子突下車秀舞　左右搖擺跳到忘我！還錄影留念

普悠瑪出軌向日商求償6.1億敗訴　交長王國材：支持台鐵上訴

通報羅生門！P3女助理被鼠咬「有上報」　中研院院長：生安官說不記得

捷運上廁所突被開門！維修伯「往下多看兩眼」　她崩潰：狂做惡夢

台北當代工藝分館火燒作品「1個月內協商完成」　李永得：一定負責

手機族過半是果粉！　蘋果「恐怖銷量」前五名全包　三星出摺疊機反擊

參加竹科太太聚會　2原因慘被嫌棄「憑什麼！」人妻嘆：被踢出群組

探索夢號半年燒掉7.2億苦撐　最快明年1月復航！初期鎖定國旅跳島

P3染疫女助理疑被霸凌　前實驗室負責人：指責做錯事沒霸凌

彰化最有錢鄉鎮又要發紅包了！農曆年前領2000現金　4萬人開心笑

台北美國學校「被恐嚇開槍」！　教育部：已請警方加強巡邏

神話Eric買酒「店員連要3次身分證」尬回：我43歲了…　網笑喊炫耀文

11歲女童在家神秘死亡　媽和弟也昏迷送醫「滅鼠毒氣飄進屋內」

跌破眼鏡！高雄房市大噴發　交易量黑馬竟在這區

「這國」軍隊沒錢了！地球上最好非匿蹤戰機「獅鷲」慘趴窩

普悠瑪出軌向日商求償6.1億敗訴　交長王國材：支持台鐵上訴

快訊／北市飯店Check in等8小時！業者道歉了「處理後續曝光」

停電只賠1元「經部擬專案處理！」　經長：依過往案例綜合考量

奪命龍捲風！救難隊「爬屍找活人」　倖存者憶驚悚1刻：像火車穿過

通報羅生門！P3女助理被鼠咬「有上報」　中研院院長：生安官說不記得

歐陽娜娜全身撞衫楊超越！「少女感罕見輸了」網：巴掌臉遇對手

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

生活熱門新聞

華碩主管面試「羞辱台大男」　團隊救火燒更大

進門先抱！嫩媳穿短褲坐公公旁

彰基院長一天開17台刀　醫諷：難道有分身？

華碩主管羞辱台大男　600字回應曝

中研院女確診　醫揭要觀察這人：很可能也發病

4縣市大雨特報　明下探14度

北北基宜豪大雨！颱風估今生成　雨擴全台時間曝

僅台灣能清零Delta　這措施明上路！醫：綁好安全帶

台電怨「爆炸原因」：居民意見很多

醫師林應然稱「瘦肉精」非食安問題　網翻他9年前文章傻了

台灣何時開始瘋跨年？網友追起源在戒嚴時代

睡覺手機放床頭恐罹癌？醫師解密了

國小女兒「反著吃餐盒」　原因點醒萬人

下波冷空氣更強　降溫有雨時間曝光

更多熱門

相關新聞

嘗鮮好市多新品！踩雷「1甜點」她QQ了

嘗鮮好市多新品！踩雷「1甜點」她QQ了

好市多（Costco）的商品相當多樣化，許多人有空就會去挖寶，尤其是熟食區那一塊，常常讓會員手滑想嘗鮮。就有一位女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》貼文，只見她在麵包區買了一樣甜點，切了一塊的心得卻是「不好吃……怎麼辦？」就有人超有感，但也有會員認為好吃，話題引發熱論。

好市多「又1神物殞落」　她咬一口退坑！

好市多「又1神物殞落」　她咬一口退坑！

好市多豬肉片「冒3顆白點」！毒物專家解惑

好市多豬肉片「冒3顆白點」！毒物專家解惑

好市多烤雞腿「見離譜1畫面」　她噁吐：沒品

好市多烤雞腿「見離譜1畫面」　她噁吐：沒品

奶粉見滿滿結塊　神人教湯匙輕撥測好壞

奶粉見滿滿結塊　神人教湯匙輕撥測好壞

關鍵字：

骨灰罈紅茶好市多骨灰罈早餐茶

讀者迴響

熱門新聞

飯店Check in等8小時！竟被告知房間沒整理好

KID私下約會日被毀…遭一路跟蹤偷拍！　敲窗大吼

華碩主管面試「羞辱台大男」　團隊救火燒更大

許瑋甯甜嫁邱澤…Janet祝福「留言1句話」惹議！

67歲港星淪落「最慘帶貨明星」

男童「踏破採光罩」16樓墜亡！媽氣炸喊告

鄧佳華女優崩潰不拍了！「不堪原因曝光」導演證實

機車1000km就換機油？內行揭露「根本盤子」

170cm長腿女優揭「答應合體鄧佳華」唯一原因！

雜亂桌面變乾淨　他偷拍撞見真相

《華燈》22位超貴卡司客串

進門先抱！嫩媳穿短褲坐公公旁

彰基院長一天開17台刀　醫諷：難道有分身？

華碩主管羞辱台大男　600字回應曝

廁所烘手機「絞斷食指」　5歲妹慘截肢

更多

最夯影音

更多
林宥嘉吃火鍋..店家播《兜圈》.《說謊》　現場「邊煮邊唱」超好聽：我就是原唱！

林宥嘉吃火鍋..店家播《兜圈》.《說謊》　現場「邊煮邊唱」超好聽：我就是原唱！
周杰倫一開口就是青春！　8分鐘經典網聽哭：終於又營業了

周杰倫一開口就是青春！　8分鐘經典網聽哭：終於又營業了

開到恍神？白車慢速靠近百萬名車　下秒「零距離接觸」...後車看傻眼

開到恍神？白車慢速靠近百萬名車　下秒「零距離接觸」...後車看傻眼

茄子蛋自願當「澤甯」婚禮花童　Lulu唱「好喜歡你」挽留邱澤XD

茄子蛋自願當「澤甯」婚禮花童　Lulu唱「好喜歡你」挽留邱澤XD

鳳小岳自稱「國民渣男」得意比讚　渣到老婆Hen驕傲..兇手她也知！

鳳小岳自稱「國民渣男」得意比讚　渣到老婆Hen驕傲..兇手她也知！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面