好市多「骨灰罈紅茶」變喜氣了！日本配色完勝　網邪笑：全家團聚

▲日本好市多新出的喜氣配色。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）



記者黃可昀／綜合報導

好市多的「骨灰罈紅茶」自推出以來一直話題滿滿，配色是活潑亮眼的Tiffany藍，不過罐裝造型實在太像骨灰罈，很多顧客看了都會心一笑，一名人在日本的網友發現，「海外版」骨灰罈紅茶雖然造型一模一樣，不過配色比台灣的喜氣不少，棗泥紅配上黃金字樣，剛好可以趕上過年氣氛。

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▲有些人覺得還是很像骨灰罈。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）



原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」表示「日本出紅寶石會員了耶！」經典New English早餐茶的國內版本是Tiffany藍，夢幻配色一上架就引發話題，網友都笑稱這種古典鐵罐很像是骨灰罈，沒想到日本推出的New English早餐茶竟是「喜氣版」，外型一樣像是骨灰罈，不過換成棗紅色配上金色文字，看起來比較吉利，售價部分為1988日圓，換算成台幣是480元。

▲各種配色大集合。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）



貼文曝光不到1天就破4000人朝聖，網友紛紛笑回「90歲以上或五代同堂請用紅色」、「在美國有看過深藍&紅的哦」、「全家都有不同的顏色可以裝耶」、「爸爸放進蒂芬妮綠罐，媽媽就放紫色罐的裡面，另一半就放進紅色罐的，分門別類」、「這款設計很強欸，不管顏色怎麼換都像」、「阿公又換地方住了...」、「全家都要團聚了！」

也有人覺得紅色看起來比較不像骨灰罈了，「紅色比較沒有骨灰罈味」、「超適合過年」、「日本的好吉利哦，偏心」、「蒂芬妮藍是清爽簡約感、紫色是肅穆莊嚴感，紅色是喜慶尊榮感」、「紅色比較討喜」。