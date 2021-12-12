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嘗鮮好市多新品！踩雷麵包區「1甜點」她QQ了　口感曝：像發糕

▲▼好市多麵包 。（圖／資料照）

▲好市多麵包區品項眾多，從餐包到甜點都有。（示意圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

好市多（Costco）的商品相當多樣化，許多人有空就會去挖寶，尤其是熟食區那一塊，常常讓會員手滑想嘗鮮。就有一位女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》貼文，只見她在麵包區買了一樣甜點，切了一塊的心得卻是「不好吃……怎麼辦？」就有人超有感，但也有會員認為好吃，話題引發熱論。

這位女網友貼出照片，只見她買的是好市多在11月底才推出的新品「8吋紅絲絨蛋糕」，一個價格是399元，主打使用新鮮草莓、特調奶油乳酪餡、香濃紅絲絨蛋糕。但原PO切了一塊嘗鮮後，只能忍不住搖頭，因為她覺得踩雷了，「不好吃……怎麼辦？」還貼出一個臉色發青的表情符號。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲原PO嘗鮮紅絲絨蛋糕，卻覺得踩雷了。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

貼文一出爆共鳴，還有不少人覺得口感根本是另一種點心，「我家人今天有買，他說『像發粿』」、「這真的是地雷(›´ω`‹)」、「我印象中的紅絲絨完全不是這個味道，以前在美國常買來吃，很甜很肥但很好吃」、「真的不好吃，蛋糕體真的像發糕，味道也不是名字該有的感覺，草莓也不好吃」、「初嘗還不賴，越吃越不愛。」

不過，也有會員表示，「發糕口感，我是覺得不難吃，可能大家習慣雞蛋糕鬆軟口感」、「美國的蛋糕體偏硬，應該不是難吃，是妳吃不習慣」、「不錯吃啊！不會很甜，口感很紥實」、「覺得蠻好吃的耶！可能要愛紅絲絨的人才會喜歡它，台灣人好像很少吃紅絲絨。」

還有人則是給她建議，「剩食分享團，給需要的人」、「可以送人啦……現在很多剩食分享社團」、「親戚朋友鄰居、剩食社團」、「不管如何處理，只希望不要浪費就好，雖然好市多一定可以退，但也一定會丟掉」、「蛋糕類可以放冷凍庫冰看看，口感不同有時反而好吃。」

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