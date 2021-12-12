鬼頭刀營養到蘋果執行長都愛！　專家揭增肌減脂、孕婦補胎好幫手

▲漁業署表示，鬼頭刀肉質鮮甜紮實，熱量低且營養成分多。（圖／記者陳崑福翻攝）



記者許展溢／綜合報導

鬼魚刀又稱飛烏虎，從外觀就可看出性別，公的額頭較方，母的額頭較圓，一半來自遠洋漁業，通常跟鮪魚一起捕獲，另一半來自近海，最多的縣市為宜蘭、台東縣，佔全台總產量70%以上，其中又以台東成功鎮新港漁港捕撈量最多。漁業署表示，不僅國人喜愛鬼頭刀，連蘋果執行長都愛，且又能增肌減脂。

漁業署指出，鬼頭刀肉質鮮甜紮實，熱量低且營養成分多元，產品型態多以魚排為主，乾煎、燒烤都美味，可以讓美國蘋果的執行長也愛吃的不得了，營養包括「葉酸」，幫助胎兒神經管發育，是孕婦補胎好來源。「蛋白質」，豐富的支鏈胺基酸，是增肌減脂的好幫手。「維生素B12」，紅血球製造兵、維持神經、腸胃系統完整運作。

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漁業署說明，以每100克的鬼頭刀魚片為例，熱量只有78大卡、蛋白質17.2g、脂肪0.5g、支鏈胺基酸3092mg、omega3脂肪酸142mg。

農委會水試所提到，鬼頭刀因會吃飛魚，游泳速度很快，才稱「追逐飛魚的老虎」。鬼頭刀口感較為乾澀，台灣市場上雖較少見，但外銷達9成以上，非常俊俏，以美國為主要市場，2017年產量約1.1萬公噸，全台產值約12億，經加工等處理外銷後，價格會更高，當年外銷5266公噸，產值高達新台幣18億以上。