　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

鬼頭刀營養到蘋果執行長都愛！　專家揭增肌減脂、孕婦補胎好幫手

▲▼ 黑鮪魚前鋒部隊「鬼頭刀魚」盛產期，2019第一鮪預估4月中下旬報到 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲漁業署表示，鬼頭刀肉質鮮甜紮實，熱量低且營養成分多。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者許展溢／綜合報導

鬼魚刀又稱飛烏虎，從外觀就可看出性別，公的額頭較方，母的額頭較圓，一半來自遠洋漁業，通常跟鮪魚一起捕獲，另一半來自近海，最多的縣市為宜蘭、台東縣，佔全台總產量70%以上，其中又以台東成功鎮新港漁港捕撈量最多。漁業署表示，不僅國人喜愛鬼頭刀，連蘋果執行長都愛，且又能增肌減脂。

漁業署指出，鬼頭刀肉質鮮甜紮實，熱量低且營養成分多元，產品型態多以魚排為主，乾煎、燒烤都美味，可以讓美國蘋果的執行長也愛吃的不得了，營養包括「葉酸」，幫助胎兒神經管發育，是孕婦補胎好來源。「蛋白質」，豐富的支鏈胺基酸，是增肌減脂的好幫手。「維生素B12」，紅血球製造兵、維持神經、腸胃系統完整運作。

[廣告]請繼續往下閱讀...

漁業署說明，以每100克的鬼頭刀魚片為例，熱量只有78大卡、蛋白質17.2g、脂肪0.5g、支鏈胺基酸3092mg、omega3脂肪酸142mg。

農委會水試所提到，鬼頭刀因會吃飛魚，游泳速度很快，才稱「追逐飛魚的老虎」。鬼頭刀口感較為乾澀，台灣市場上雖較少見，但外銷達9成以上，非常俊俏，以美國為主要市場，2017年產量約1.1萬公噸，全台產值約12億，經加工等處理外銷後，價格會更高，當年外銷5266公噸，產值高達新台幣18億以上。

►為何冷天也不用蓋被子！

ET快訊
今天搶喝12元美式、拿鐵買2送2！　超商咖啡優惠一次看
「香腸＋養樂多」會致癌？　教育部給答案了
MAMA史上最冷清頒獎！　最佳團體、歌手獎「沒半個人到場」
荷蘭妹在台看診超震驚　「這樣不會太多嗎」
翁仁賢目睹「生小豬」淪魔！除夕縱火燒死6至親　槍決前嗆輪迴追

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

新颱「雷伊」最快明生成　全台有雨時間曝

鬼頭刀營養到蘋果執行長都愛！　專家揭增肌減脂、孕婦補胎好幫手

荷蘭妹在台看診超震驚　「這樣不會太多嗎」

「2劑AZ對Omicron僅10%保護力」　醫籲接下來就打這疫苗

Omicron襲台！　專家建議第三劑間隔「縮短2個月」

P3實驗室到處都病毒！「2疑點」曝根本沒照SOP　專家直呼：還得了

防10級強風！今變天雨區擴大　越晚越冷最低溫時間曝

Omicron一天3例殺進台灣！專家曝「防堵關鍵」：邊境無需再加嚴

你跟巴菲特一樣富有！掌握最有價值的「這項財富」比有錢更快樂

年輕人妻丟內褲「婆婆回收送人穿」　勸阻竟被罵翻：日子過很爽

驚險8秒！廣東媽躲過廚房氣爆　兒哭聲哭引注意...她：救命恩人

林依晨放風朝聖魏如萱演唱會　少女樣現身記者驚呼：怎麼那麼瘦

駕駛停車遇「人肉占位」頻喊報警　女子留原地僵持：這是我朋友欸

大胃王挑戰吃100盎司肉船火鍋　30分鐘完食免費！2人涮肉狂嗑

正妹網友邀投資...男暈船匯68萬　遭勸阻竟嗆警：被騙也是我的事！

不滿靠太近！豪車阻擋重機去路　被騎士噴辣椒水...還恐挨罰2萬4

不爽被頂！他下車一巴拳拍碎車窗　金鐘獎得主哼《溫柔》嚇傻：非故意

留下來嘛～黏人浪浪「強制陪伴」　車後咬鞋狂奔...他哭：我要下班！

雙手用力3下金屬扳手秒折斷... 「傳說中の大力士」手銬直接扯開

鄧佳華0元拍AV「連千毅沉默3天發聲了」！　 警告最慘下場：真的很悲哀

新颱「雷伊」最快明生成　全台有雨時間曝

鬼頭刀營養到蘋果執行長都愛！　專家揭增肌減脂、孕婦補胎好幫手

荷蘭妹在台看診超震驚　「這樣不會太多嗎」

「2劑AZ對Omicron僅10%保護力」　醫籲接下來就打這疫苗

Omicron襲台！　專家建議第三劑間隔「縮短2個月」

P3實驗室到處都病毒！「2疑點」曝根本沒照SOP　專家直呼：還得了

防10級強風！今變天雨區擴大　越晚越冷最低溫時間曝

Omicron一天3例殺進台灣！專家曝「防堵關鍵」：邊境無需再加嚴

你跟巴菲特一樣富有！掌握最有價值的「這項財富」比有錢更快樂

年輕人妻丟內褲「婆婆回收送人穿」　勸阻竟被罵翻：日子過很爽

阿倪40分鐘回應版權砲「半年都不能開台」：我試過很多方式都沒效

「美豬問題已經糾纏台美貿易十幾年」　蕭美琴：政府不能再錯失機會

新颱「雷伊」最快明生成　全台有雨時間曝

周杰倫罕飆唱4首經典串燒！「YYDS」狂登熱搜　網點開一看全哭了

大樓老是飄塑膠味...揪出藥頭開趴　毒咖啡包印「玩很大」

漱口水「最佳使用時機」曝！專家勸5種人別用：比喝酒還嚴重

高雄深夜傳鬥毆！外籍男遭踹倒...警忙整晚結局超烏龍

Honda CR-V主場銷量滑鐵盧　網傳將於2022年退出日本市場

泫雅撩髮撞臉美妝YouTuber 　「性感小野馬」8招擺PO隨手拍出大片

老是被懷疑「你和我老婆有一腿」　他藏利剪猛刺酒友臉部

女友半夜洗澡唱《大火》被叫閉嘴　嚇到變小聲還森77網讚：還想聽

生活熱門新聞

睡覺手機放床頭恐罹癌？醫師解密了

「北臉」能接班極度乾燥？網搖頭揭關鍵2點

女友每天要碰碰　他哭：誰能幫我

快訊／全台ATM驚傳大當機！　鄉民崩潰：全掛了

快訊／再2起Omicron侵台！從美國、英國入境

防10級強風！今變天雨區擴大　最低溫時間曝

國小女兒「反著吃餐盒」　原因點醒萬人

國中生問變性、最蠢事　唐鳳直講了

男友妹在家不穿內衣　同居女友不爽吃醋了

年輕人妻丟內褲　被婆婆回收送人穿

理工男讀1科系「月薪超雷」！　過來人狂勸退：快重考

香腸＋養樂多＝致癌？教育部揭3大假消息

烤魷魚片「大長包小長」　遊客轟黑心坑殺

24歲女「打莫德納變禿頭」！指揮中心回應

更多熱門

相關新聞

喝錯恐發福！這款咖啡連喝1個月胖2.2kg

喝錯恐發福！這款咖啡連喝1個月胖2.2kg

許多人每天會來一杯咖啡，幫助自己提振精神，但如果喝錯咖啡，可能會讓你體重增加！營養師許瓊月以摩卡咖啡、焦糖瑪奇朵、拿鐵、卡布奇諾和美式咖啡等5種市面常見的咖啡為例，在連續一個月喝同一種口味的咖啡的狀況下，最多可能會增胖2.2公斤，而不少人最愛的拿鐵若連續喝一個月，也有機會胖1.2公斤。

民進黨團：感情暴力扯養網軍，不道德

民進黨團：感情暴力扯養網軍，不道德

斗六賽車失控釀6傷　張麗善：開罰15萬

斗六賽車失控釀6傷　張麗善：開罰15萬

斗六賽車競速釀6傷　雲林縣府：活動即刻取消

斗六賽車競速釀6傷　雲林縣府：活動即刻取消

斗六賽車失控撞人群釀6傷　孕婦腹痛觀察

斗六賽車失控撞人群釀6傷　孕婦腹痛觀察

關鍵字：

鬼頭刀漁業署增肌減脂孕婦蘋果執行長胎兒發育熱量

讀者迴響

熱門新聞

睡覺手機放床頭恐罹癌？醫師解密了

20歲女乳頭「詭掛乒乓肉球」猛晃！男友脫衣嚇歪：菜花嗎

到按摩店鬆一下　他爽完跪著爬出門

「沒跟醜男做過！」床戰鄧佳華女優加價6成片酬

蕾菈模仿許瑋甯放閃湯宇！遭飆粗話「哪比得上人家」

飛彈指揮部士官長酒駕自撞！千萬終身俸飛了

網瘋傳「台中大里槍戰4死」影片曝　警回應打臉

短髮妹站黃偉哲旁邊「G級頭燈」撐爆襯衫

「北臉」能接班極度乾燥？網搖頭揭關鍵2點

翁仁賢目睹「生小豬」淪魔　除夕縱火燒死6至親

飯店浴室見「神秘金屬球」！超實用功能曝光

陽明船長痛陳沒人有魄力造船　不如賣掉公司繳國庫

邱澤曾「公開追張鈞甯」1天就被打臉！全敗在1關鍵

女友每天要碰碰　他哭：誰能幫我

快訊／全台ATM驚傳大當機！　鄉民崩潰：全掛了

更多

最夯影音

更多
驚險8秒！廣東媽躲過廚房氣爆　兒哭聲哭引注意...她：救命恩人

驚險8秒！廣東媽躲過廚房氣爆　兒哭聲哭引注意...她：救命恩人
林依晨放風朝聖魏如萱演唱會　少女樣現身記者驚呼：怎麼那麼瘦

林依晨放風朝聖魏如萱演唱會　少女樣現身記者驚呼：怎麼那麼瘦

駕駛停車遇「人肉占位」頻喊報警　女子留原地僵持：這是我朋友欸

駕駛停車遇「人肉占位」頻喊報警　女子留原地僵持：這是我朋友欸

大胃王挑戰吃100盎司肉船火鍋　30分鐘完食免費！2人涮肉狂嗑

大胃王挑戰吃100盎司肉船火鍋　30分鐘完食免費！2人涮肉狂嗑

正妹網友邀投資...男暈船匯68萬　遭勸阻竟嗆警：被騙也是我的事！

正妹網友邀投資...男暈船匯68萬　遭勸阻竟嗆警：被騙也是我的事！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面