桃園龍岡清真寺新大樓落成　台灣伊斯蘭文化新亮點

▲桃園龍岡清真寺新大樓落成。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「桃園龍岡清真寺新棟大樓」15日落成啟用，市長鄭文燦指出，隨著新住民及外籍移工人數的增加，不少桃園外籍移工在開齋節等活動期間前往龍岡清真寺聚會祝禱，龍岡米干節或雲南文化活動也讓許多來自偏遠地區的穆斯林們至龍岡地區活動。因此，龍岡清真寺已成為桃園重要的文化地標，也是伊斯蘭信仰的重鎮之一。

▲致贈「天道酬勤」匾額給立委湯蕙禎(右)。（圖／市府提供）

龍岡清真寺董事長馬仁偉感謝鄭市長對桃園穆斯林朋友的關懷，以及台灣伊斯蘭文化重視並表示，現任立委湯蕙禎於擔任市府民政局長時，長年關心桃園穆斯林的生活，為桃園穆斯林朋友排憂解困，獲得敬重。因此，今日龍岡清真寺新棟大樓落成啟用，特地致贈「天道酬勤」匾額以示感謝。

▲▼龍岡清真寺是台灣伊斯蘭文化的亮點。（圖／市府提供）

龍岡清真寺創建於民國53年，當時在熱心的教親支持下，購買土地興建清真寺，歷經多次擴建才有現今的規模，供在地伊斯蘭教親集會禮拜使用；「龍岡清真寺新棟大樓」是一座具有回教風格的建築，修建期間的點滴來自眾多教親的捐獻，讓更多人認識伊斯蘭文化，亦讓龍岡清真寺成為台灣伊斯蘭文化的亮點。

內政部移民署署長鐘景琨表示，台灣移工數將近70萬人，多信仰伊斯蘭教，而早期雲南滇緬地區朋友移居龍岡後，使伊斯蘭文化成為龍岡最美的風景之一，龍岡清真寺也成為離鄉背景者的聚會場所，藉此獲得心靈的寄託及慰藉；今日順利啟用龍岡清真寺新大樓，未來將服務更多的教友、新住民及移工朋友們。