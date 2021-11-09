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陸軍584旅龍潭紀念碑揭碑　湯蕙禎陪祭表彰忠勇國魂

▲▼陸軍裝甲第584旅8日實施龍潭紀念碑揭碑儀式，民進黨立委湯蕙禎亦參與陪祭。（圖／軍聞社提供）

▲陸軍裝甲第584旅8日實施龍潭紀念碑揭碑儀式，民進黨立委湯蕙禎亦參與陪祭。（圖／軍聞社提供）

記者陶本和／台北報導

為追思國軍先烈將士為國奉獻，陸軍裝甲第584旅8日實施龍潭紀念碑揭碑儀式，弔唁英勇殉國的將士軍魂。此外，民進黨立委湯蕙禎亦參與陪祭，表彰對忠勇國魂的追思與崇高敬意。

本次整修的56師紀念碑，是56師最後一任師長沈莊宇，於41年8月有感56師成編，幾經調動後與67師併編，為弔唁56師於戡亂期間陣亡之將士，故建立本紀念碑，以緬懷56師所屬先賢先烈。

事實上，584旅原為陸軍219師，在民國37年12月時成立於江西上饒；到了民國38年9月，旋移駐舟山改稱67師，同年11月敵犯登步島，師奉命增援，締造「登步大捷」；接著，67師於民國41年5月，與56師併編為84師，幾經嬗遞後，改番號為「陸軍裝甲第584旅」。

為追思國軍先烈將士，8日特別舉辦龍潭紀念碑揭碑典禮，並於龍潭公墓舉行。首先由584旅說明56師沿革，隨後由旅長、湯蕙禎及佳安里長一同揭碑，讓國人見證這段為國犧牲奉獻的英勇事蹟。

湯蕙禎表示，因為有國軍將士過往的篳路藍縷、犧牲奉獻，國人才能有現今平安幸福的安穩生活，身為後輩絕不能遺忘，也希望透過紀念碑的整建，期勉官兵傳承先烈精神，堅定信念繼志承烈，共同守護美麗的家園。

▼陸軍裝甲第584旅8日實施龍潭紀念碑揭碑儀式，民進黨立委湯蕙禎亦參與陪祭。（圖／軍聞社提供）

▲▼陸軍裝甲第584旅8日實施龍潭紀念碑揭碑儀式，民進黨立委湯蕙禎亦參與陪祭。（圖／軍聞社提供）

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