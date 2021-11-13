桃園淨灘14國駐台代表攜手參與　鄭文燦：重視台灣海岸生態保護

▲14國駐台代表使節13日上午攜手參與「向海致敬，健康海洋無國界」淨灘活動，市長鄭文燦表示，感謝各國駐台代表使節參與，能讓大家更重視海岸生態保護。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

由外交部、環保署與桃園市政府共同舉辦「向海致敬，健康海洋無國界」淨灘活動13日在桃園觀音濱海遊憩區舉行，廣邀14國駐台代表使節參與，市長鄭文燦表示，對抗氣候變遷、保護海洋生態是全球共識，台灣持續努力追求永續發展的目標；感謝各邦交國大使與代表對台灣對抗氣候變遷的努力給予支持認同，希望這項淨灘活動，能讓大家更支持與重視海岸生態的保護。

▲14國駐台代表使節13日上午攜手參與「向海致敬，健康海洋無國界」淨灘活動，市長鄭文燦參與淨灘。（圖／記者沈繼昌翻攝）

這項淨灘活動有包括環保署長張子敬、聖克里斯多福及尼維斯大使哈菁絲、吐瓦魯國大使涂莉梅伉儷、瓜地馬拉共和國大使葛梅斯、諾魯共和國大使凱法斯、尼加拉瓜共和國大使李蜜娜伉儷、貝里斯大使館大使碧坎蒂等駐台使節與代表出席。

環保署長張子敬指出，非常感謝友邦代表參與，這項活動緣起於前次在澎湖辦理駐台代表活動，發現台灣擁有美麗的海灘、海岸與海洋，但也飽受海洋廢棄物之苦，大使們提議辦理活動，共同保護彼此的環境。

桃園市長鄭文燦說，感謝駐台使節與代表參與淨灘，體驗台灣對海洋生態的保護，聯合國氣候變化綱要公約第26屆大會（COP26）在英國格拉斯哥舉行，並達成「2050年淨零排放」，對抗氣候變遷、保護海洋生態的全球共識，台灣持續努力追求永續發展目標。桃園市設有專責海岸保護的海岸管理處，並劃設「草漯沙丘地質公園」、「許厝港國家級濕地」、「觀新藻礁保護區」、「新屋石滬群」等亮點，希望能保留海岸珍貴生態。

▲14國駐台代表使節13日上午攜手參與「向海致敬，健康海洋無國界」淨灘活動，會後合影致意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦也代表桃園市政府感謝海岸志工的努力，桃園市已成立16支「海岸巡護隊」、5支「環保潛水隊」與96艘漁船所組成的環保艦隊，總人數近1,000人，定期協助清除海漂垃圾。此外，市府購置許多沙灘清運車及機具，以替代人力搬運淨灘垃圾，同時持續稽查污染事件及河川口水質監測，避免海洋污染的發生。感謝14個邦交國大使與代表對台灣對抗氣候變遷的努力給予認同與支持，並參與響應淨灘，使得海洋垃圾、塑膠少一點，讓海洋生態得到最大的保護，希望桃大家更支持與重視海岸生態的保護。

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