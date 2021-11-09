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破紀錄！股市「阿土伯」贈22輛消防車給5縣市　總值9千萬

▲股市名人阿土伯9日捐贈總值9千萬元、22輛各式消防車輛給桃園等五縣市，其中桃園市獲得12輛最多。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲股市名人阿土伯9日捐贈總值9千萬元、22輛各式消防車輛給桃園等五縣市，其中桃園市獲得12輛最多。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對高雄市城中城社區大火案，股市名人阿土伯9日捐贈總值9千萬元、22輛各式消防車輛給桃園等五縣市，鄭文燦代表受贈後表示，阿土伯力挺警消、愛台灣，50年來默默付出，這次桃園獲贈共計12輛，為台灣消防史上最大筆個人捐贈，讓金錢變成愛的力量；阿土伯強調，「人死留名，虎死留皮」，社會上有任何需要，他會盡量協助，希望能互相幫助，讓社會更好。

▲股市名人阿土伯9日捐贈總值9千萬元、22輛各式消防車輛給桃園等五縣市，桃園市長鄭文燦等人代表受贈。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲股市名人阿土伯9日捐贈總值9千萬元、22輛各式消防車輛給桃園等五縣市，桃園市長鄭文燦等人代表受贈。（圖／記者沈繼昌翻攝）

這場捐贈儀式9日上午在桃園市防災教育館舉行，內政部消防署署長蕭煥章說，非常感謝阿土伯送愛心、挺消防、護家園，一路以來照顧警消同仁，多次捐贈救護車、消防車，捐贈包括桃園市、基隆市、新竹市、雲林縣、花蓮縣等5縣市共22輛消防車，總價值將近1億元，為台灣消防史上最大筆的個人捐贈。

▲股市名人阿土伯9日捐贈22輛各式消防車輛給桃園等五縣市，桃園市長鄭文燦致詞肯定。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲股市名人阿土伯9日捐贈22輛各式消防車輛給桃園等五縣市，桃園市長鄭文燦致詞肯定。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦代表桃園市政府受贈，他指出，阿土伯經常在媒體上為台灣股民發聲，對於上市公司好的決策會給予肯定，錯的也會立刻指正，可說是庶民股神。阿土伯挺警消、愛台灣， 50年來默默付出，過去也多次捐贈各縣市救護消防裝備。其中捐贈給桃園市有12輛各式消防救災車，包含小型水箱消防車5輛、指揮幕僚車1輛、小型化災處理車2輛與幫浦消防車4輛，捐贈車輛種類多元，完整提高桃園市救災所需能量。

▲股市名人阿土伯9日捐贈22輛消防車輛給桃園等五縣市，阿土伯致詞表示，社會上有任何需要，他都會盡力協助。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲股市名人阿土伯9日捐贈22輛消防車輛給桃園等五縣市，阿土伯致詞表示，社會上有任何需要，他都會盡力協助。（圖／記者沈繼昌翻攝）

阿土伯則說，俗語說：「人死留名，虎死留皮」社會上有任何需要，他都會盡量協助，希望互相幫助，讓社會更好。這次選在桃園市舉辦捐贈典禮，捐出最多12輛消防車給桃園，因為自己有很多親戚住在桃園，常聽說鄭文燦市長很認真打拚，因此用這份捐贈的心意來肯定桃園市。

鄭文燦強調，桃園市為國門之都同時也是工商大城，近年因都市高度發展，建築物密集與人口集中等現象，伴隨而來的是災害風險提高，每當發生重大災害案件造成鉅額的財產損失及嚴重的人命傷亡，消防救災人員辛苦與危險卻很容易被忽略，阿土伯慷慨解囊提升第一線救災人員救災能量，給予消防人員最實質鼓勵與保障救災的安全。

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