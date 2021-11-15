雙11買爆「貨到第幾天」去領最好？　網秒選1時間點：不然很困擾

▲雙11購物節讓包裹爆量。資料照，圖與本文無關。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

記者曾筠淇／綜合報導

雙11購物節，你貢獻了多少包裹呢？本站曾報導《「雙11包裹」炸滿倉庫 物流哥吐血！店員慚愧自首：也貢獻了5件》，「海嘯級包裹海」其實不只讓物流人員崩潰，不少超商店員也整理得很辛苦。就有網友好奇，大家都會第一天就急著領包裹嗎？問題曝光後，立刻引發熱烈討論。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「會第一天就急著領包裹嗎」為題發文，提到他日前看到有人一次領走5個包裹，猜想對方可能是雙11購物節買的。他就好奇，網購的貨送到超商以後，其實可以擺大概一個禮拜，大家會什麼時候去領？

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原PO以自身舉例，因為他很迫不及待拆開包裹，所以通常到貨當天就會去拿；不過，也有些人是拖拖拉拉，常常等到收了第二封提醒簡訊才會去領，大家都是何時領貨呢？

▲有些網友因為體諒超商店員，所以貨一到就會趕緊去領。示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

貼文曝光後，底下網友紛紛留言回應，「我會想要馬上領耶，希望到貨後至少前1至2天就去拿，就是因為很想要才會買」、「先領啊，反正都會出門的」、「有空就趕快去，放在那邊讓人家摔嗎」、「我都當天拿，不想要箱子壓在別人的下面」、「立刻領，平常很喜歡去實體店面就是因為喜歡立刻到手」。

其中，就有些人是因為體諒超商店員，所以才會早早領貨，「這幾天我會早點領，不然超商堆很多東西感覺有些抱歉」、「雙11的會趕快領，不然超商不知要爆成什麼樣子」、「店員很辛苦，很多店疊地上疊得比人高，發現是最底下那一箱還要一個一個放下來才能拿」、「會，因為不想造成超商店員的困擾」。