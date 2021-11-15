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人孔蓋為何是圓形？　真相曝跟「1數學原理」有關：長知識了

▲▼人孔蓋。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

▲人孔蓋多設計成圓形，是為防止它轉變角度就掉進下水道。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

 實習記者黃品臻／綜合報導

路上人孔蓋的圖案越來越多樣化，還有許多與縣市政府合作的「彩繪版」，不過仔細一看，多數人孔蓋外觀都是圓形的，就有網友好奇表示，為何人孔蓋都是圓形，是出於什麼原因？

一名網友在PTT的Gossiping版上以「為什麼人孔蓋都是圓形的？」為題發文，好奇提問，「我路上看到的人孔蓋都是圓形的，為什麼不弄成四方形或六角形這樣啊，有沒有卦？」

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貼文一出，立即引來網友留言回應，「不規則形狀不好蓋，光四方形稍微有一點邊變形就不好蓋（翹起來）」、「方的轉角度，會掉下去，再拿上來不方便」、「圓的不會掉下去是正解」、「方形的是手孔蓋啦，比較淺，圓形的是人孔，很深，圓的主要是不讓孔蓋有機會掉下去」、「主要是力學原理，若水量大，圓形孔蓋能承受5噸重壓力」。還有網友開玩笑表示，「讓工人施工無聊時可以當飛盤玩」、「這樣忍者龜才好進出」、「在上面烤披薩很方便啊」。

據臉書粉專「數感實驗室 Numeracy Lab」的貼文解答，人孔蓋多是圓形跟「幾何形狀裡的直線」有關，正方形中，兩條對邊上任意兩點連線，都比邊長要長，所以方形人孔蓋很容易掉到洞裡；反觀圓形，因為圓洞中任意兩點連線，最長的距離就是直徑，跟垂直握起來的人孔蓋長度一樣，所以會卡在洞口，正因為如此，多數人孔蓋才會使用圓形設計。

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關鍵字：

PTT人孔蓋圓形數感實驗室

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